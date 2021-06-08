«Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper

«Сбер» объявил о большом обновлении онлайн-платформы по созданию визуальных персонажей Visper, разработанной командой Sberdevices. С помощью сервиса любой пользователь может анимировать презентацию или создать видеоролик с визуальными персонажами. Теперь же появилась возможность не только выбирать его внешний вид, речевую модель и добавлять жесты, но и также анимировать лица с собственных фотографий. К трём женским голосам, которые можно использовать, не загружая собственную звуковую дорожку, добавилось два мужских. Также на сайте Visper появился раздел «Для разработчиков», где можно найти инструменты для создания анимации лиц трёхмерных персонажей под собственную звуковую дорожку и API Visper. Кроме того, с сегодняшнего дня можно создавать анимированных персонажей для игр, автоматизировать механизмы генерации видео и создание лицевой анимации во время реплик персонажей. Эта функция будет полезна в разработке игр и CGI-специалистам.

За три недели с момента запуска на платформе зарегистрировалось более 9,5 тыс. человек, и на данный момент пользоваться возможностями Visper по-прежнему можно бесплатно.

В обновлённой версии Visper появился новый формат персонажей: можно загрузить своё изображение и сделать видео на его основе, получая совершенно уникального персонажа и контент, не похожий ни на чей другой. Можно также использовать изображение, которое уже есть на сайте, — мужское, женское или ребёнка. Загрузив презентацию или контент для ролика, можно добавить на него уникального ведущего, который зачитает введённый текст.

Такая опция даёт возможность любому бизнесу дать лицо своему бренду. Персонажей можно использовать во множестве областей: маркетинге, сервисах онлайн-обучения, при создании развлекательного и новостного медиаконтента, а также контента для соцсетей.

Важной частью обновления стало добавление 3D Face Animation SDK от Sber AR/VR Lab. Этот инструмент предоставляет возможность без ручного труда специалиста создавать анимацию лиц трёхмерных персонажей, для этого необходимы только аудиофайл и 3D-модель. В разделе «Для разработчиков» на сайте Visper доступны плагины для Unreal Engine 4.25 / 4.26, Maya, Blender и Unity, которые позволят воспроизвести результат в удобном для вас редакторе. При этом работать можно как с собственным аудиофайлом, так и создать звуковую дорожку из текста уже на платформе.

API Visper, который теперь также находится в открытом доступе в разделе «Для разработчиков», позволяет использовать технологии платформы, чтобы автоматизировать процесс генерации контента. С его помощью любой внешний разработчик может создать приложение с озвучкой текста — например, используя инструменты платформы Smartmarket.

«Мы запустили Visper всего месяц назад и увидели большой спрос на этот сервис: к нам пришло уже больше 9,5 тыс. человек. Сегодня мы подготовили обновление, которое даёт огромные возможности не только пользователям, желающим создавать видеопрезентации, но и разработчикам, позволяя создавать аватары и персонажей для игр. Мы верим, что за инструментом для создания виртуальных визуальных персонажей — огромный потенциал, и продолжаем его развитие», — сказал Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO Sberdevices.