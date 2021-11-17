Визуальный персонаж «Сбера» стал соведущим телеканала РБК

Виртуальная ведущая «Елена», разработанная командой Visper от Sberdevices, стала соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК. Она будет появляться в эфире до 26 ноября 2021 г., а также в разделе «Видео дня» на главной странице РБК.

Программа «Рынки» – это часть информационной сетки РБК, которая выходит в эфир каждый час по будням с 7:00 до 18:30 и в 21:20 в формате большого итогового выпуска, чтобы дать самую свежую информацию о главных событиях с фондовых рынков всего мира. Программа «Календарь инвестора» позволяет не пропустить важные корпоративные события. Она выходит в эфир по будням с 10:00 до 19:00.

«Елена» – фотореалистичный визуальный персонаж, созданный подразделением Sberdevices. Аватарам можно создать любой визуальный образ – от реального человека до мультипликационного героя. Они могут использоваться в разных сферах, например, на телевидении, информационных сайтах, помогать с навигацией в торговых или медицинских центрах, госучреждениях, музеях.

Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO Sberdevices, сказал: «Платформа Visper довольно молодая, но она быстро развивается, а с ней и персонажи, которых мы создаем. Так, например, недавно они научились говорить на английском языке. Нам приятно видеть, как каждый день они появляются все в новых образах и функциях, а «Елена» теперь и на телевидении! Мы рады сотрудничеству с РБК по этому проекту и надеемся, что наша самая первая виртуальная ведущая откроет для себя и новые темы выпусков».

Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК, сказал: «Для РБК это интересный и важный эксперимент. Подобные технологии развиваются во всём мире, и через какое-то время мы увидим подобных виртуальных ведущих на многих каналах. Поэтому нам особенно приятно, что мы стали первыми, кто решился испытать «Елену» в эфире телеканала».