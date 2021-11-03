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«Сбер» представил англоязычную версию платформы визуальных персонажей Visper

Платформа Visper, которая позволяет генерировать видеоролики с фотореалистичными и анимационными персонажами, стала доступна на английском языке.

Создавать визуальный контент с её помощью теперь могут пользователи по всему миру. Помимо перевода интерфейса, появилась и опция генерации речи на английском языке: достаточно просто ввести текст — и аватар зачитает его с корректным произношением.

Если раньше пользователи Visper могли создать видео, понятное 200 млн человек, говорящих на русском языке, то теперь потенциальная аудитория увеличилась более чем в 8 раз — благодаря примерно 1,5 млрд людей, владеющих английским.

На платформе также появились новые персонажи: сделать ролики теперь можно с тремя реалистичными аватарами (Елена, Пётр и Ева) и тремя анимационными - (Матильда, Ви и Кира). Для них доступны разные образы и костюмы, 4 женских и 2 мужских голоса для русской озвучки и по 5 женских и мужских голосов — для английской. Можно загрузить собственную запись — и тогда мимика персонажа подстроится под неё. Речь каждого аватара можно разметить интонационно: поставить паузы и ударения, сопроводить жестами, наложить музыку и фон. За основу видео можно взять любую презентацию, а также анимировать собственное фото и вставить его в ролик.

Visper позволяет контент-мейкерам и разработчикам инфопродуктов быстрее и дешевле создавать качественные материалы и экспериментировать с форматами. С этой платформой можно быстро создавать креативные ролики без дорогостоящих и долгих съёмок, оживлять текстовый контент с помощью видео, оперативно получать визуальный материал для динамически меняющегося контента (новости, анонсы) и персонализировать коммуникацию.

Каждый месяц любой пользователь может создавать две минуты видео бесплатно. Доступна как поминутная оплата, так и подписка, а для бизнеса — и персональные тарифы исходя из специфики деятельности.

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO «Сбера», руководитель блока «Технологии», сказал: «Платформа была запущена всего полгода назад, и она уже доступна пользователям по всему миру. На данный момент сервисом пользуются 17 тыс. человек, которые ежедневно создают видео с нашими персонажами, каждый из которых уникален и подходит для разных аудиторий и целей. Создание англоязычного интерфейса стало логичным продолжение развития проекта. Это позволит нам привлечь международную аудиторию и познакомить мир с нашими разработками».

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