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LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев

LG Electronics (LG) представила приложение LG LED Signage Visual Planner для визуализации LED экранов компании LG. С помощью данного инструмента можно увидеть, как будет выглядеть дисплейное решение LG, вывести на него изображение или видео, заранее рассчитать подключение питания и сигнала и другое.

Чтобы начать работу с приложением, необходимо загрузить изображение помещения, куда планируется интегрировать экран LG. Приложение позволяет в виртуальной симуляции пространства учитывать его параметры, в частности, высоту потолков. В пространство можно вписать точную модель дисплея LG (они предлагаются на выбор в самом приложении) и оценить, насколько удачно визуально он интегрирован в помещение. Также можно оценить, насколько эффектно дисплей LG будет выглядеть на фасаде здания: для этого также требуется загрузить нужное вам изображение здания. Кроме того, посмотреть, как проигрывается контент на выбранном дисплее LG: достаточно загрузить в программу видео или фото, которое хотите оценить. Приложение также позволяет визуализировать схему подключения к контроллеру выбранного экрана, что облегчает процесс установки профессионального решения LG.

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