ВМИ-ПРЭМ — выносной модуль индикации от «Теплоком»: удобство, надежность и расширенные возможности мониторинга

Современные системы учета тепловой энергии предъявляют высокие требования к доступности данных, удобству эксплуатации и интеграции с цифровыми платформами. Для решения этих задач компания «Теплоком» представила выносной модуль индикации ВМИ-ПРЭМ — устройство, обеспечивающее дистанционный доступ к информации, регистрируемой электромагнитным расходомером ПРЭМ. Об этом CNews сообщили представители «Теплоком».

ВМИ-ПРЭМ предназначен для визуализации и передачи измерительной информации на объекты с ограниченным доступом или удаленным расположением. Устройство находит применение в котельных, насосных станциях, на промышленных объектах.

Модуль может использоваться как дополнение к уже установленным расходомерам ПРЭМ, позволяя организовать локальное отображение данных через ЖК-дисплей с подсветкой, а также обеспечивать беспроводной доступ к архивам измерений и диагностике.

Интерфейс связи с ПРЭМ — RS-485 (протокол Modbus RTU), что позволяет устанавливать модуль индикации на расстоянии до 500 м. Кроме того, токовый выход 4–20 мА и импульсные выходы обеспечивают передачу данных в системы верхнего уровня (АСУ ТП) или параллельные устройства учета и контроля. Все — для максимальной гибкости в работе системы. Благодаря поддержке Bluetooth-интерфейса, значительно упрощается работа эксплуатационного персонала — возможен быстрый доступ к данным прямо с мобильного устройства, в том числе в труднодоступных зонах.

«Это решение от «Теплоком» — дополнительный инструмент для специалистов в области теплоснабжения и эксплуатации инженерных систем, которым важно обеспечить оперативный доступ к данным. Новый модуль уже доступен для заказа и легко интегрируется в существующие системы учета», — сказал менеджер по продукту «Теплокома» Антон Гольцов.