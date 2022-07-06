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OCS начинает сотрудничество с ДКС, российским производителем ИТ-решений

OCS Distribution объявила о начале продвижения продукции ДКС, производителя кабеленесущих систем (КНС) и низковольтного оборудования и ИТ-решений.

Партнерам OCS будут доступны такие решения, как: мини-ЦОД NetOne – компактный центр обработки данных на основе 19-ти дюймового конструктива, оснащенный системой кондиционирования воздуха, источником бесперебойного питания, интегрированной системой мониторинга и управления и автоматической системой газового пожаротушения; СКС RAM telecom – медножильные решения категорий от 5e до 7А, оптические решения на основе одномодового волокна OS2 и многомодовых волокон – OM2, OM3, OM4, а также аксессуары к ним; ИТ-шкафы RAM telecom – 19-дюймовые шкафы для активного сетевого или серверного оборудования в коммутационных узлах сети, технических помещениях центров локальных сетей, машинных залах и центрах обработки данных; ИБП RAM batt – источники бесперебойного питания различных конфигураций от 0.6 кВа для 500 кВа (в том числе трехфазных Trio XT/ Trio XTG с технологией двойного преобразования (онлайн)) мощностью от 30 до 50 кВА, трёхфазные Extra TT мощностью от 60 до 500 кВА с возможностью параллельной работы до 6 устройств и наращивания мощности до 3 МВА; оборудование низкого и среднего напряжения: сухие трансформаторы, шинопроводы, шкафы, импульсные источники питания и автоматические выключатели на токи до 6300А; весь перечень оборудования КНС: лотки, кабель каналы и аксессуары.

Распространение продукции через широкопрофильного дистрибьютора с развитой инженерной поддержкой даст компании ДКС возможность увеличить присутствие на ИТ-рынке. Специалисты OCS смогут оказать партнерам услуги по подбору оборудования, технические консультацию и сопровождение проектов вплоть до их реализации.

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