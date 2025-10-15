Разделы

Цифровизация
|

Centicore Group и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компания Centicore Group объявляет о стратегическом партнерстве с VisionLabs, компании в области компьютерного зрения. В рамках сотрудничества компании будут развивать решения в области безопасности, видеоаналитики и компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители Centicore Group.

Centicore Group обладает опытом заказной разработки комплексных ИТ-решений и внедрения искусственного интеллекта для финтеха, нефтегазовых компаний, телекома и ритейла, а VisionLabs является участником области технологий распознавания лиц и объектов. Соглашение подразумевает совместную работу компаний над проектами и продуктами, а также призвано объединить экспертизу партнеров.

Среди первых совместных проектов — интеграция технологий VisionLabs в решение Centicore Group для управления системами видеонаблюдения (VMS). На данный момент Centicore Group пилотирует платформу распознавания объектов и событий Luna Platform от VisionLabs, а также систему распознавания транспорта Luna Cars.

Константин Кондратюк, заместитель генерального директора Centicore Group: «Партнерство с VisionLabs и наша экспертиза в заказной разработке и внедрении решений на основе ИИ дает возможность предлагать нашим клиентам сложные решения в области видеоаналитики и предиктивного анализа. Эти решения особенно востребованы в банках, ритейле и в производственном секторе. Заказчик сможет не только следить за безопасностью на объектах в режиме реального времени, но и предотвращать мошенничество или, например, развивать цифровых двойников в промышленности, индустрии спорта и туризма».

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs: «Мы рады, когда партнер может дополнить нашу экспертизу своими ресурсами и технологиями. Сотрудничество с Centicore Group именно про это: нам есть чем делиться друг с другом, и со своей стороны мы предоставим доступ ко всему накопленному опыту в области компьютерного зрения. В числе первых совместных инициатив уже тестируем интеграцию наших флагманских решений Luna Platform и Luna Cars в VMS партнера. Мы верим, что после успешных пилотов нас ждет еще много амбициозных совместных проектов».

Сотрудничество Centicore Group и VisionLabs позволит расширить возможности видеоаналитики и предиктивного анализа на основе машинного обучения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще