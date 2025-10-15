Разделы

Centicore Group Сентикор Груп

Centicore Group - Сентикор Груп

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Centicore Group и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве 1
08.08.2025 Константин Кондратюк назначен заместителем генерального директора Centicore Group 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Centicore Group и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 155 1
DBA - Digital Business Automation 48 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
Кондратюк Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2882 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 491 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 408 1
