Константин Кондратюк назначен заместителем генерального директора Centicore Group

Centicore Group объявляет о назначении Константина Кондратюка заместителем генерального директора. Ранее Константин занимал должность руководителя портфеля ИИ-проектов группы компаний МТС. Об этом CNews сообщили представители Centicore Group.

В задачи Константина войдут: разработка и реализация стратегии развития бизнеса Centicore Group, поиск новых направлений бизнеса, усиление стратегических партнерств на рынке, развитие продуктового портфеля компании в области разработки ПО, консалтинга и аудита, а также внедрение инноваций, в том числе на основе ИИ и Data Governance.

«За последние несколько лет ИТ-рынок в России кардинально поменялся: с уходом западных игроков и трендом на импортозамещение российские компании стали развивать собственные решения и быстро расти. Centicore Group находится в стадии активного роста и ставит перед собой амбициозные задачи – я уверен, что благодаря моему многолетнему опыту в роли топ-менеджера крупных компаний в финтехе и телекоме мы вместе с командой достигнем поставленных целей и покажем отличный результат», – сказал заместитель генерального директора Centicore Group Константин Кондратюк.

Константин имеет более чем 20-летний опыт работы в финансовой сфере в крупных российских и международных компаниях, он руководил крупными проектами по цифровой трансформации внутренних процессов в крупнейших российских банках и телеком-компаниях с целью повышения операционной эффективности и прибыльности.

Константин является сертифицированным инструктором в области управления требованиями и рисками Университета Carnegie Mellon, преподавателем MBA и DBA (Банковский Институт НИУ ВШЭ, Центр развития передовых компетенций отраслевых лидеров НИТУ МИСИС, и др.).