Спецпроекты

«Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Инфосистемы джет» заключила партнерское соглашение с российской компанией VisionLabs, одним из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения. В рамках стратегического сотрудничества компании сосредоточатся на проработке совместных решений для цифровизации промышленной отрасли.

Партнерство сфокусировано на нескольких основных направлениях: комплексные решения для охраны труда и безопасности, идентификация лиц в видеопотоке, биометрические системы контроля доступа и распознавание транспортных средств.

Один из основных векторов развития рынка промышленности — переход к концепции нулевого травматизма. В рамках этого подхода компании «Инфосистемы джет» и VisionLabs предложат видеоаналитику для распознавания средств индивидуальной защиты. Решение на основе технологий компьютерного зрения позволяет в режиме реального времени контролировать ношение касок, перчаток и жилеток. Если система обнаружит отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты, то сразу же подаст оповещение ответственному сотруднику.

Также в планах компаний продвижение и других модулей видеоаналитики, в частности — мониторинг местонахождения рабочих на объектах и контроль доступа в опасные или служебные зоны. Интеграция систем видеонаблюдения объекта с биометрической платформой LUNA дает возможность идентифицировать сотрудников и строить трек их перемещения, а также мгновенно выявлять такие нарушения техники безопасности, как нахождение в опасной зоне. Предотвратить несанкционированный доступ также помогут системы контроля доступа с распознаванием лиц. За счет неотчуждаемости биометрического идентификатора они значительно повышают безопасность объекта, так как исключают возможность потери пропуска или его передачи третьим лицам.

Другое направление сотрудничества — управление перемещением транспортных средств на территории предприятий. Продукт VisionLabs LUNA CARS распознает большинство атрибутов транспортного средства: государственный номер, марку, модель, цвет, тип и категорию. Широкий спектр потенциального применения позволяет легко масштабировать решение под конкретные бизнес-кейсы: мониторинг дорожно-транспортной ситуации, управление траффиком, автоматизированная пропускная система для охраняемых территорий.

Синергия экспертизы «Инфосистемы джет» и VisionLabs в области системной интеграции и машинного обучения позволит создавать управляемую инфраструктуру для промышленных объектов. Все системы контроля и мониторинга могут быть выведены в единый ситуационный центр для мгновенной регистрации возникших инцидентов и оперативного реагирование на происходящее минимальным количеством персонала.

«Сегодня основной тренд в промышленности — это переход к концепции “Индустрия 4.0” с фокусом на автоматизацию, безопасность, предиктивную аналитику. Технологии на основе компьютерного зрения и машинного обучения помогают ускорить этот процесс и подготовить компанию к цифровой трансформации. VisionLabs продолжает расширять портфель отраслевых решений, которые позволяют построить “умную”, легко масштабируемую инфраструктуру и быстро реагировать на вызовы рынка», — рассказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«С технологиями видеоаналитики связан один из главных приоритетных векторов развития нашего центра», — говорит Евгений Колесников, директор Центра машинного обучения “Инфосистемы джет”. Мы уверены, что партнерство с VisionLabs позволит нам развивать это направление более эффективно».

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