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Oppo представила технологию для создания анимированных цифровых аватаров

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила технологию создания анимированных цифровых аватаров при помощи собственной системы моделирования, основанной на искусственном интеллекте.

Чтобы разобраться в том, как Oppo добивается таких результатов в создании аватаров для пользователей, необходимо заглянуть внутрь лаборатории, где несколько смартфонов Oppo Find X5 Pro собирают информацию о внешних данных пользователя.

После завершения записи, искусственный интеллект автоматически создает трехмерную модель человека, анализируя видео в формате RGB, что позволяет устранить ошибки, присущие стандартным методам моделирования.

Для создания более реалистичных визуальных эффектов, движения танцующего человека проецируются на цифровую модель скелета аватара, чтобы сделать его максимально естественным при выполнении различных динамичных сценариев.

Такой цифровой танец стал возможен благодаря технологии структурирования полей пространственной плотности для моделирования цифровых аватаров, которая была продемонстрирована на конференции Computer Vision and Pattern Recognition Conference, прошедшей в 2022 г.

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Создание аватаров по технологии Oppo

Этот процесс также позволяет повысить реалистичность поведения одежды на аватаре, имитируя инерцию. Аватар способен выучить танцевальные движения, копируя позы человека. В будущем алгоритм будет поддерживать больше сценариев, что позволит увеличить количество способов взаимодействия.

Нейронная обработка сцены с танцором преобразуют движения танца в код и обучают аватара, создавая выразительный и динамичный аватар в течение нескольких часов.

Раньше было сложно проанализировать движение одежды на человеке при создании трехмерных моделей. Решение Oppo для нейронной обработки структурированных полей пространственной плотности позволило решить эту задачу.

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Этот способ основан на нейронной обработке сцены, алгоритм использует структурированные поля пространственной плотности, привязанные к заранее определенным точкам на теле человека. Поведение этих полей моделируется, опираясь на три переменные: поза человека, инерция и подвижные элементы на одежде, такой метод помогает избежать размытия. Алгоритм изучает движение тканей и фокусируется на определении и моделировании таких деталей, как логотипы, подолы, складки и текстура ткани, все эти факторы также учитываются при смене позы.

Новая технология моделирования аватаров упрощает процесс создания трехмерного изображение, внешне полностью идентичного реальной модели.

Oppo намерена применять свои наработки во многих аспектах жизни людей, например для виртуальной примерки одежды, занятий фитнесом с применением искусственного интеллекта, новых проектов в дополненной реальности или создания реалистичных цифровых аватаров. Видеоигровые разработчики получат возможность создавать более правдоподобных персонажей и анимации благодаря этому методу моделирования.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый смартфон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 года Oppo получила более 40 тыс. патентов. В настоящее время компания Oppo зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне.

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