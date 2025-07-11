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Directum Lite поможет среднему бизнесу цифровизировать HR-процессы

Возможности электронного кадрового документооборота теперь доступны предприятиям от 600 сотрудников. Новые решения системы Directum Lite освободят от рутинной и трудоемкой работы руководителей, HR-специалистов и рядовых сотрудников. Новинки переведут в цифру кадровый документооборот, управление отпусками и прием на работу. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Кадровый ЭДО станет инструментом в работе любого сотрудника. Он поможет сэкономить время и ресурсы при оформлении, отправке и подписании документов. После подключения решения больше не придется ходить в отдел кадров. Запрос можно подать за пару минут через личный кабинет. Такой инструмент особенно полезен компаниям с удаленными сотрудниками.

Планирование оплачиваемого отдыха всех специалистов в организации займет пару часов вместо нескольких недель. Система автоматически создаст общий график отпусков, наглядно показывая все возможные пересечения дат. Сотрудники могут оформить отпуск или изменить его даты в пару кликов в компьютере, планшете или телефоне.

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Цифровизация

Прием на работу также ускорится в два-три раза, нагрузка на кадровый отдел сократится до минимума. В решении доступна идентификация сотрудника через портал Госуслуги. Оформление новых специалистов пройдет полностью удаленно с подписанием всех документов электронной подписью.

Решения для цифровизации кадрового документооборота и HR-процессов доступны в локальной и облачной версиях системы.

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