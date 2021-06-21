Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор»

Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» начал работу. Он посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на развитие металлургической отрасли. Программу реализует Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. В треке примут участие 30 технологических компаний.

«Всего на участие в программе подана 321 заявка. Из них 19,6% поступили от компаний, разрабатывающих новые технологии и решения для трубной промышленности, а 9,1% касаются сферы экологии. Больше всего заявок (70,7%) поступило от стартапов, работающих по направлению «Новые производственные технологии», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на развитие металлургической отрасли

Одним из участников акселерационной программы стал стартап «Нейросканер», который разрабатывает систему автоматического определения скрытых дефектов в металле. Решение работает с помощью искусственного интеллекта и помогает инженеру автоматически расшифровывать сигналы дефектоскопа, а также находить дефекты в металле. Система уже прошла успешное пилотное внедрение на Куйбышевской железной дороге.

Компания «АРпорт» также стала участником трека. Стартап разработал платформенное решение для обучения в VR/AR- и 3D-симуляторах. Оно имитирует аварийные и стрессовые ситуации и позволяет вырабатывать рефлекторные навыки правильного и безопасного выполнения работ, что снижает риски аварий и травматизма на предприятиях.

В список участников программы вошел стартап «Аврора Бореалис». Компания специализируется на производстве установок для термической утилизации отходов. В разработанное решение внедрена автоматизированная система контроля и управления, которая включает датчики кислорода, давления, разряжения и газоанализаторы. Это позволяет автоматизировать процессы работы и управлять установкой с телефона или планшета, отслеживать все необходимые параметры и внедрять систему в ИТ-экосистему любого предприятия.

С полным списком участников можно ознакомиться по ссылке.

Акселерационная программа продлится до 11 августа. В ее рамках будут проходить встречи с менеджерами по пилотированию и бизнес-заказчиками, воркшопы по подготовке выступлений перед потенциальными клиентами и инвесторами, по привлечению финансирования и по выходу на международный рынок, индивидуальные страт-сессии, а также мастер-классы, посвященные трендам развития металлургической отрасли и внедрению пилотных проектов.

В завершении программы стартапы представят свои проекты. Наиболее перспективные команды получат возможность запустить платные пилоты с партнером трека — Трубной металлургической компанией, которая является крупнейшим в мире производителем стальных труб для нефтегазового сектора и входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса.