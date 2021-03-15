В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере

В столице начался прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску новых ИТ-продуктов и цифровых решений для работы с клиентами в банковской сфере (FutureBank). Программу реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«FutureBank станет восьмым по счету треком «Московского акселератора». Программа стала эффективной мерой поддержки высокотехнологических компаний. За полтора года ее работы стартапы смогли привлечь более ₽238 млн инвестиций и запустить более 120 пилотных проектов, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Эксперты помогают предприятиям оптимизировать их бизнес-процессы, увеличить выручку, выйти на самоокупаемость и ускорить вывод продуктов на рынок».

В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере

Подать заявку на участие в треке смогут стартапы, работающие по направлениям: AdTech, поведенческая аналитика, E-commerce и B2C-сервисы.

Акселератор включает как индивидуальную работу с экспертами, так и воркшопы, мастер-классы с участием лидеров рынка. Самые успешные участники получат возможность пилотировать свои новые инновационные решения на площадках партнера трека — банка «Уралсиб».

«Сотрудничество с программой «Московский акселератор» станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности банковских продуктов для наших клиентов. Это прекрасная возможность для стартапов прокачать свой бизнес и отработать различные гипотезы при помощи экспертов трека», – отметил директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин.

Подробнее узнать о программе и подать заявку на участие можно до 1 апреля на сайте трека.

Программа «Московский акселератор» стартовала в ноябре 2019 г. Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и Правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За первый год работы было запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и зарубежными корпорациями.

В 2021 г. программа стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом.