Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор»

В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор». К участию приглашаются технологические стартапы с решениями в области искусственного интеллекта.

«AI Factory станет уже десятым запущенным треком программы «Московский акселератор». Ранее прошли треки по таким направлениям, как медицина, маркетинг, финансы, строительство, инжиниринг. Партнерами программы являются более 30 крупных корпораций, а экосистема насчитывает более четырех тысяч компаний», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Новый трек направлен на поиск ИТ-продуктов с применением технологии искусственного интеллекта для энергетических, телекоммуникационных и промышленных компаний. К участию приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании, разрабатывающие решения в области EnergyTech, индустриального интернета вещей, облачных B2B-сервисов, искусственного интеллекта для промышленности, больших данных и аддитивных технологий.

В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор»

Экспертное жюри выберет 30 лучших стартапов, которые будут участвовать в акселерационной программе. В течение девяти недель стартапы будут работать над своими решениями с участием опытных трекеров, встретятся с бизнес-заказчиками и партнерами трека, поучаствуют в коуч-сессиях и воркшопах. Самые успешные участники трека получат возможность запустить оплачиваемые пилоты на площадках партнеров.

Партнерами программы стали «Ростелеком», фонд «Энергия без границ» (партнер — Интер РАО ЕЭС), SAP и Кировский завод. Подать заявку на участие в акселерационной программе можно на сайте трека до 13 августа 2021 г.

«Московский акселератор» — это флагманский проект правительства Москвы, направленный на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями. Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Московский акселератор» — лауреат многочисленных престижных международных и российских премий. В их числе — конкурс BRICS Solutions Awards (номинация «Решения для бизнеса»). Международное жюри признало программу социально-экономическим и технологическим прорывом.