В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий

С 26 мая 2021 г. в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках акселератора запустят шесть треков — «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion & Design), «Рекламные технологии» (AdTech), «Издательское дело/новые медиа» (Publishing/New Media), «Архитектура» (Architecture), «Искусство и музыка» (Art & Music).

«Акселераторы — относительно новое направление поддержки бизнеса, которое Правительство Москвы развивает с 2019 г. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах. Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель. Подготовку смогут пройти 90 команд», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Акселератор креативных индустрий включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Зарегистрироваться для участия в них можно на сайте.

К обучающей программе, которая пройдет онлайн, могут присоединиться юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Москве. Ожидается более 200 участников, продолжительность — две недели. Зарегистрироваться на обучающую программу можно до 8 июня 2021 г.

Основная акселерационная онлайн-программа пройдет с 24 июня по 31 августа 2021 г. Регистрация на нее открыта до 23 июня 2021 г. В программе, рассчитанной на 10 недель, примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих готовый продукт и опыт первых продаж, а также команду более чем из двух человек.

«Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Demo Day станет завершающим событием акселерационной программы. Участники презентуют проекты и результаты работы экспертам и потенциальным партнерам.

Постакселерационная программа нацелена на поддержание положительной динамики бизнеса. На завершающем этапе, после акселерации и доработки продукта, команды, прошедшие на Demo Day, в течение полутора месяцев проведут целевые B2B-сессии с потенциальными покупателями продукции.