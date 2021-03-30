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В столице стартовал прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор»

Инновации и стартапы

В Москве начался прием заявок на участие в новом треке PipeIndustryTech программы «Московский акселератор». Он будет включать в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы от лидеров рынка. Трек PipeIndustryTech реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«За время работы программы было подано более 2,8 тысяч заявок на участие от стартапов, выпускниками было запущено свыше 180 пилотных проектов и привлечено порядка 238 млн рублей инвестиций», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участвовать в треке смогут стартапы, работающие по направлениям: экология, новые технологии и решения для трубной промышленности, а также новые производственные технологии, включающие в себя внедрение цифровых двойников и организацию «умного производства».

Подробнее узнать о программе и подать заявку на участие можно с 26 марта до 12 мая на сайте трека. Партнером трека выступает Трубная металлургическая компания.

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Участвовать в треке смогут в том числе стартапы, создающие решения для трубной промышленности

«Благодаря сотрудничеству с «Московским акселератором» мы рассчитываем привлечь лучших молодых разработчиков Москвы к созданию передовой продукции и обновлению технологического уклада наших предприятий. Итоги работы в рамках трека мы планируем увидеть уже в конце лета этого года», — сказал генеральный директор Научно-технического центра Трубной металлургической компании Игорь Пышминцев.

Программа «Московский акселератор» стартовала в ноябре 2019 года. PipeIndustryTech станет уже девятым по счету треком проекта. Программе удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и Правительства Москвы. И стартапы, и корпорации, и государство заинтересованы в сотрудничестве по win-win логике — государство и корпорации могут оказывать необходимую поддержку технологическим предпринимателям, как это происходит в рамках программы «Московский акселератор», а те, в свою очередь, создают инновационные продукты и сервисы, выходят на новые рынки, создают новые рабочие места, что развивает экономику и делает город более современным и комфортным.

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