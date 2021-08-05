«Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на участие в программе Data Explorer – первый российский акселератор проектов в области больших данных. Программа разработана совместно с Ассоциацией Больших Данных при участии Яндекс, Мегафон, ВТБ, Билайн, Магнит и МТС. Заявки принимаются до 1 сентября.

Программа проходит в онлайн-формате и длится 9 недель. В наборе участвует от 10 до 15 компаний, что позволяет работать с каждой командой индивидуально. Методология Data Explorer основана на опыте программы развития технологических компаний Skolkovo Tech Explorer. В программу включены диагностические сессии по оценке проекта от ведущих экспертов отрасли, мастер-классы, вебинары и консультационные сессии по аспектам технологии, бизнеса, продаж, привлечения инвестиций, формирования презентаций и ещё более 40 различных мероприятий.

Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Мы рады объявить о запуске программы акселерации проектов в области больших данных. Выпускники программы успешно привлекают финансирование, масштабируют бизнес, выходят на новые рынки. Поэтому для нас крайне важно партнерство с ведущей ассоциацией Больших Данных и крупнейшими заказчиками, в том числе, для поиска и привлечения новых перспективных команд и проектов. Уверен, что повестка участников акселерационной программы будет насыщена пилотными запусками и примерами успешного сотрудничества, обогащающего российский рынок прорывными технологиями и решениями».

Программа будет интересна технологическим стартапам или студенческим проектам с решениями в области Big Data от стадии MVP и выше; зрелым технологическим компаниям, которые хотят перезапустить свой бизнес или продукт в области Big Data; бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов, стремящихся стимулировать рост своих портфельных компаний; компаниям, у которых есть запрос на использование вычислительных ресурсов, датасетов, облачных сервисов и других возможностей работы с большими данными.

Data Explorer поможет привлечь новых клиентов и внешнее финансирование, организовать системный рост продаж, сформировать стратегию масштабирования бизнеса. Участники программы получат возможность попасть в Fast Track на получение статуса резидента «Сколково».

Каждый участник программы гарантированно получит: доступ к песочнице АБД – инфраструктурному сервису для проведения экспериментов, с возможностью развернуть собственное решение. Финансовый эквивалент сервиса: 450 000/350 000 рублей; доступ к дополнительным сервисам Яндекс. Финансовый эквивалент сервиса: 50 000 рублей (+ 200 000 рублей выбранным победителям); доступ к датасетам партнёров - индустриальным и кросс-индустриальным данным. Финансовый эквивалент сервиса, с учётом прогнозируемого количества датасетов: около 1 000 000 рублей; не менее 10 консультаций экспертов по тематикам: Рынок, Ценностное предложение, Технология, Бизнес-модель, "Масштабирование". Финансовый эквивалент сервиса: около 100 000 рублей.

Итоговый финансовый эквивалент предоставляемых в рамках программы сервисов составит более 1 600 000 рублей для каждой компании-участника. Ряд партнёров гарантирует компенсацию участия и оплату пилота, выбранным компаниям по партнёрским номинациям.