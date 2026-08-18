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СТЭККОМ СТЭК.КОМ Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани
«СТЭККОМ» — российский оператор спутниковой связи и системный интегратор, работающий с 2003 года. Компания предоставляет комплексные телекоммуникационные и IoT-решения для бизнеса, государства и частных лиц в удалённых и труднодоступных районах.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 13 549 792 980 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
СТЭККОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Пилюгин Игорь 11 3
|Табакова Ольга 4 2
|Пехтерев Сергей 56 2
|Куценко Олег 3 1
|Бордачев Андрей 1 1
|Фалеев Сергей 2 1
|Науменко Павел 1 1
|Жаркин Валерий 2 1
|Кадетов Валерий 1 1
|Харитонова Екатерина 10 1
|Сомов Михаил 3 1
|Сулицкая Елена 1 1
|Гриднев Михаил 2 1
|Сухоцкий Владимир 1 1
|Engelbert Filip - Энгельберт Филип 2 1
|Бокова Людмила 82 1
|Селютин Александр 60 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Шпилевой Владислав 1 1
|Басов Алексей 117 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Манойло Андрей 5 1
|Максимов Вячеслав 15 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Петров Иван 15 1
|Попова Мария 141 1
|Толстой Лев 71 1
|Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 1
|Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 1
|Муттерперл Михаил 23 1
|Куропятников Андрей 4 1
|Савюк Виктор 41 1
|Павлов Сергей 17 1
|Рябов Юрий 2 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Бадин Андрей 8 1
|Forbes - Форбс 1018 1
|ComNews - Медиа-бизнес 145 1
|Deloitte Technology Fast 16 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
|СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
|ТГУ - Томский государственный университет 238 1
|САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
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