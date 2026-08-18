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СТЭККОМ СТЭК.КОМ Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани

СТЭККОМ - СТЭК.КОМ - Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани

«СТЭККОМ» — российский оператор спутниковой связи и системный интегратор, работающий с 2003 года. Компания предоставляет комплексные телекоммуникационные и IoT-решения для бизнеса, государства и частных лиц в удалённых и труднодоступных районах.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 13 549 792 980 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 13 549 792 980 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 13 543 209 773 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.08.2026 «Ростелеком» задумал монтировать спутниковый интернет на кораблях в портах России и в странах НАТО 1
14.05.2026 Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего 2
29.01.2026 Новость о начале сотрудничества между компанией «СТЭККОМ» и АО «Спутниковая система «Гонец» 1
22.01.2026 «Стэкком» запускает коммерческие услуги спутниковой связи на отечественном оборудовании «Стар-Т» 1
01.02.2022 «Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
30.04.2020 Iridium обеспечил связью коренных жителей Ямала 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская 1
03.12.2013 Три ИКТ-компании из России вошли в топ-500 самых быстрорастущих 1
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах 2
04.12.2012 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов 1
03.12.2012 В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании 1
04.09.2012 В четырех российских поездах дальнего следования появился бесплатный WiFi 1
25.10.2011 ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов 1
03.02.2010 Россия: объем VSAT-рынка в 2009 г. составил около 4,3 млрд руб. 1
31.07.2008 «УСП КомпьюЛинк» построил ИТ-инфраструктуру для «Стэк.Ком» 1
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
20.03.2008 Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

СТЭККОМ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 5
Сервис Плюс 187 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 4
Россервис 55 4
РуСат 65 3
Ростелеком 11043 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5725 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 58 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 30 3
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 158 2
Амтел-Связь 5 2
Eastar - Истар 30 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 2
SES Networks - ND SatCom - НД Сатком - GloCom 7 2
ВисатТел - Висат-Тел 5 2
Shiron - Shiron Satellite Communications 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 2
9706 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 2
Criteo - Критео 16 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 2
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 73 2
Интерспутник - Исател 19 1
Ipnet - Айпинэт 44 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 1
Дозор-Телепорт 2 1
СпутникТелеком - Спутниковые телекоммуникации Башкортостана 2 1
ИТМО - Вузтелекомцентр ГНУ 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1779 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
ТрансФин-М 10 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
Интегра ГК - Интегра Менеджмент - Интегра-Бурение - Интегра-Сервисы - ВНИИБТ — Буровой инструмент - Геофизсервис - Оренбургтехсервис - СИАМ - Смит Сайбириан Сервисез 10 1
Deliveroo 5 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
Почта России ПАО 2394 1
Газпром ПАО 1498 1
Связной ГК 1401 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 929 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 1
Альфа-Банк 1992 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 330 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 364 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 527 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Транснефть 338 1
Возрождение - Коммерческий банк 360 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 729 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13891 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5473 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 1
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3356 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3092 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6691 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 380 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 278 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 17 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23199 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7430 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26385 7
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3091 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9855 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29902 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36777 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10300 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14891 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13609 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54797 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8743 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6912 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12356 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2447 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6525 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18282 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10328 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7562 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7873 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2266 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13610 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 96 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7844 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 379 2
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 2
РЛС - L-диапазон - диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи 74 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26571 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4862 1
Стандартизация - Standardization 2356 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4067 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 502 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 670 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1722 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 1
Управляемость - Manageability 2353 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 155 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 246 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 32 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
1С-Рарус WMS 4 1
Сервис Плюс - CheckWay 17 1
Google Android 15372 1
Apple iOS 8656 1
Apple macOS 2469 1
Microsoft Windows 17019 1
Apple iPadOS 142 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2569 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 125 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 40 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 11 1
Orange Maritime VSAT 8 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Schneider Electric - SmartX Controller 4 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
IBM SurePOS 37 1
DSSL - Трассир НПП - Trassir 44 1
Пилюгин Игорь 11 3
Табакова Ольга 4 2
Пехтерев Сергей 56 2
Куценко Олег 3 1
Бордачев Андрей 1 1
Фалеев Сергей 2 1
Науменко Павел 1 1
Жаркин Валерий 2 1
Кадетов Валерий 1 1
Харитонова Екатерина 10 1
Сомов Михаил 3 1
Сулицкая Елена 1 1
Гриднев Михаил 2 1
Сухоцкий Владимир 1 1
Engelbert Filip - Энгельберт Филип 2 1
Бокова Людмила 82 1
Селютин Александр 60 1
Чеглаков Андрей 63 1
Шпилевой Владислав 1 1
Басов Алексей 117 1
Свинцов Андрей 55 1
Манойло Андрей 5 1
Максимов Вячеслав 15 1
Макаревич Сергей 2 1
Петров Иван 15 1
Попова Мария 141 1
Толстой Лев 71 1
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 1
Муттерперл Михаил 23 1
Куропятников Андрей 4 1
Савюк Виктор 41 1
Павлов Сергей 17 1
Рябов Юрий 2 1
Дятлов Сергей 18 1
Бадин Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168462 16
Европа 25028 6
Африка - Африканский регион 3649 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 5
Земля - планета Солнечной системы 10909 5
Ближний Восток 3170 5
Франция - Французская Республика 8204 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 4
Швеция - Королевство 3793 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 3
Норвегия - Королевство 1868 3
Германия - Федеративная Республика 13299 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 3
Турция - Турецкая республика 2647 3
Нидерланды 3769 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 2
Финляндия - Финляндская Республика 3706 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 2
Израиль 2871 2
Бельгия - Королевство 1201 2
Италия - Итальянская Республика 4521 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 930 2
Румыния 758 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 476 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Русская Арктика - национальный парк 3 1
Россия - УФО - Свердловская область - Рефтинский посёлок городского типа 5 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 40 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19372 1
Казахстан - Республика 6116 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Южная Корея - Республика 7104 1
Азия - Азиатский регион 5956 1
Япония 13851 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 1
Исландия 255 1
Польша - Республика 2038 1
Индия - Bharat 5912 1
Россия - ЮФО - Севастополь 620 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58452 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6230 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 2
Энергетика - Energy - Energetically 5958 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2960 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1018 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4612 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5847 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7107 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10990 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6164 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6821 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3077 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9242 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3235 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1247 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1876 1
Зоология - наука о животных 2914 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 188 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2741 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11491 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2033 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8574 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 77 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1390 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1023 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 881 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 557 1
Forbes - Форбс 1018 1
ComNews - Медиа-бизнес 145 1
Deloitte Technology Fast 16 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
ТГУ - Томский государственный университет 238 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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