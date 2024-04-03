Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы

Российский провайдер облачных решений ITKey объединил активы с холдингом Ventra, который является участником рынка HR-услуг и бизнес-сервисов России, Казахстана и Белоруссии. Компании холдинга продолжат деятельность под брендами Ventra, Ventra Go! и ITKey.

Холдинг ставит перед собой амбициозные планы роста по всем ключевым направлениям бизнеса: HR-сервисы и аутсорсинг (Ventra), HR Tech (Ventra Go!), облачные решения (ITKey). По итогам 2023 г. совокупная выручка холдинга составила 19,2 млрд руб. План по выручке на 2024 г. — 29 млрд руб.

В связи со сделкой структура управления холдинга изменилась, и состав участников теперь выглядит следующим образом: доля 52,57% принадлежит Александру Дрозду; доля 20,81% принадлежит ЗПИКФ «Фонд пре-АйПиО 1» Д. У. АО «ВИМ Инвестиции»; доля 26,62% принадлежит топ-менеджменту Ventra и ITKey.

Диверсифицированная продуктовая модель и обширная база лояльных клиентов позволяют выстроить устойчивую стратегию роста бизнесов по всему холдингу. Среди ключевых клиентов холдинга: X5 Retail Group, Philip Morris Int, УАЗ, «Билайн», «Мегафон» и др.

Председатель совета директоров холдинга Александр Дрозд сказал: «Наша амбициозная цель — подготовить компанию к выходу на IPO в перспективе 2-3 лет. Потенциальный рост в ближайшие несколько лет должен увеличить стоимость компании в 7-8 раз. Мы уверены, что этот результат достижим благодаря синергии технологического таланта и управления человеческим капиталом, которые образуют ДНК холдинга».

В ЗПИКФ «Фонд пре-АйПиО 1» Д. У. АО «ВИМ Инвестиции» отметили: «Два года назад мы вошли в состав акционеров холдинга Ventra, увидев перспективы быстрого развития компании. С тех пор Ventra демонстрирует устойчивые цифры роста по всем ключевым направлениям бизнеса, включая цифровую платформу гибкой занятости Ventra Go!, которая за несколько лет стала одним из лидеров рынка HR Tech, показывая ежегодный рост в 3,6 раз. Мы видим, что крупные российские компании в равной степени испытывают потребность как в развитии человеческого капитала, так и во внедрении технологических решений, которые совокупно составляют основу устойчивости бизнеса, и в свете этого создание многопрофильного холдинга полностью отвечает актуальному этапу развития рынка».