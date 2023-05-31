Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнерстве с Mont

Облачная платформа Yandex Cloud и дистрибьютор программного обеспечения Mont объявили о начале сотрудничества. Теперь сервисы провайдера будут доступны для всех партнеров Mont в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это позволит локальным системным интеграторам, разработчикам ПО, веб-студиям увеличивать продажи облачных решений, а их заказчикам – ускорять и улучшать разработку веб-приложений и сервисов, работу с данными, внедрение искусственного интеллекта и не только.

Партнеры Mont смогут протестировать сервисы платформы, а также обучить своих ИТ-специалистов работе с услугами провайдера. При этом Yandex Cloud будет оказывать продуктовую и техническую поддержку на этапе всех пилотов. Также компании теперь могут оплачивать сервисы Yandex Cloud в локальных валютах, вести документооборот в соответствии с местным законодательством и пользоваться экспертизой Mont.

В рамках партнерства для бизнеса будут доступны более 50 сервисов облачной платформы. Сервисы платформы можно будет использовать, например, для разработки и поддержки веб-сайтов, автоматизации колл-центров, работы с искусственным интеллектом и построения корпоративных хранилищ данных.

«Публичная облачная платформа Yandex Cloud продолжает развитие на новых зарубежных рынках, где спрос на разработку решений в облачной среде растет. Бизнес хочет делать свои продукты более цифровыми и адаптивными к разным нагрузкам и потребностям рынков. Мы станем надежным партнером бизнеса по созданию новых прорывных решений, предоставляя end-to-end-поддержку на всех этапах», – сказал Александр Черников, коммерческий директор платформы Yandex Cloud.

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«Облачными сервисами Yandex Cloud пользуются тысячи клиентов, и количество заказчиков, которые переходят на это решение, стремительно увеличивается. Теперь партнеры Mont смогут предложить все возможности облака «Яндекса» своим клиентам, физическим и юридическим лицам. Доступность Yandex Cloud в партнерском канале – это прежде всего удобство для бизнес-пользователей. Для конечных заказчиков покупка, настройка и интеграция сервисов станет еще более комфортным процессом», — сказал Дмитрий Елин, директор департамента облачной дистрибуции Mont.