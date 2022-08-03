Пользователи Yandex Cloud удвоили потребление облачных сервисов

Облачная платформа Yandex Cloud подвела итоги I полугодия 2022 г. Количество клиентов платформы увеличилось на 89% по сравнению с I полугодием 2021 года – до 23,1 тыс. пользователей. Реальное потребление облачных сервисов Yandex Cloud выросло на 115%. Пользователи активнее переносят в облако существенную часть ИТ-решений – как внутренних, так и клиентских, а после знакомства с платформой наращивают количество проектов, разрабатываемых изначально в облачной среде.

Заметно растут темпы, с которыми текущие и новые клиенты наращивают потребление сервисов облачной платформы. Yandex Cloud наблюдает этот тренд с начала 2021 г. В 2021 г. средний чек на одного клиента увеличился на 104% по сравнению с 2020 г. В I полугодии 2022 г. – еще на 64%.

При этом повышение цен на отдельные группы сервисов с мая 2022 г. повлияло незначительно на рост среднего чека в I полугодии 2022 г. Более значимый эффект оказал тот факт, что клиенты Yandex Cloud активнее используют платформу для создания и дальнейшей эксплуатации критических для бизнеса сервисов, а не только для экспериментов в тестовой среде. Рост реального потребления облачных сервисов Yandex Cloud составил 115% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Кроме того, по результатам регулярного исследования удовлетворенности пользователей за I полугодие 2022 г., для 72% клиентов Yandex Cloud – это платформа для долгосрочного сотрудничества.

Банки, ритейл и ИТ-компании сохраняют лидерство в объемах использования облачных сервисов. При этом в I полугодии 2022 г. появились новые отраслевые лидеры по темпам роста потребления сервисов Yandex Cloud – промышленность, healthtech, транспорт и логистика.

За последние 1,5 года промышленные компании стали активнее использовать машинное обучение и Managed Service for Kubernetes для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Нарастив в I полугодии 2022 г. реальное потребление облачных сервисов, компании этой отрасли вдвое увеличили средний чек.

В 2 раза увеличился средний чек и в сегменте транспорта и логистики. Эта отрасль использует облачные сервисы чаще всего для локализации данных систем обслуживания и автоматизации коммуникаций с пассажирами.

У компаний сегмента healthtech средний чек увеличился в 2,7 раза. Особенно активно эта отрасль использует сервисы для работы с данными в облаке – средний чек по потреблению этой группы сервисов вырос в 4,3 раза. В медицине платформу применяют для безопасного хранения и обработки чувствительных данных, а также для быстрой проверки гипотез и масштабирования инфраструктуры.

«Многие компании уже прошли путь от первых экспериментов с облаком к его полноценному использованию для размещения бизнес-критичных систем. Часть компаний в процессе успела нарастить серьезную собственную экспертизу и в принципе делает cloud-native подход опцией по умолчанию для любых новых цифровых продуктов и инициатив, – сказал Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud. – При этом последние полгода были достаточно турбулентными и для отдельных клиентов, и для целых отраслей. На этом фоне стало очень заметно, что организации, которые оказались готовы к облачным подходам, гораздо быстрее реагируют на происходящие в бизнесе изменения и на порядок легче с ними справляются».

В I полугодии 2022 г. возник дополнительный спрос на инфраструктурные сервисы на фоне приостановки деятельности международных провайдеров. При этом клиенты Yandex Cloud продолжили активно наращивать потребление и PaaS-сервисов, поэтому распределение долей IaaS и PaaS осталось на том же уровне, что и в 2021 г. В I полугодии 2022 г. доля выручки IaaS-сервисов Yandex Cloud составила 55%, как и годом ранее.

Компании продолжают переходить на микросервисную архитектуру, в связи с чем потребление сервисов группы «Контейнерная разработка» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом потребление основного сервиса группы – Managed Service for Kubernetes – за I полугодие 2022 года выросло на 259%. Все чаще его используют в связке с сервисами для управления базами данных.

Группа «Платформа данных» в 2022 г. также остается одной из самых быстрорастущих. В I полугодии 2022 г. потребление сервисов этой группы выросло в 2,5 раза. Корпоративные заказчики, которые хранят и обрабатывают данные, используют облачные сервисы для динамического ценообразования, продуктовой аналитики, анализа логов, создания всех видов отчетности и разработки рекомендательных систем. Сервисы для работы с данными использует 3,4 тыс. клиентов.

Точкой роста потребления в группе «Машинное обучение» стали сценарии, связанные с синтезом и распознаваниям речи. В абсолютных цифрах в I полугодии 2022 г. рост потребления Yandex SpeechKit составил почти 60%.

Растет спрос на весь спектр инструментов платформы Yandex Cloud – от сервисов для трансформации бизнеса и быстрого создания цифровых продуктов до бизнес-приложений.

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Так, количество аккаунтов в системе для управления проектами Yandex Tracker по итогам I полугодия 2022 г. выросло в 5,7 раз по сравнению с I полугодием 2021 г. Ориентируясь на потребности и пожелания пользователей, в этом году команда Yandex Cloud добавила в сервис более 100 улучшений.

За последний год количество активированных аккаунтов в сервисе визуализации и анализа данных Yandex DataLens выросло более чем в 3 раза и превысило 7 тыс. Yandex DataLens используют компании разных отраслей и масштабов – от небольших технологических стартапов до крупных банков и федеральных розничных сетей.

Одним из приоритетов платформы остается популяризация сервисов группы «Бессерверные вычисления». Более 15% крупных платящих клиентов уже пользуются уникальными для российского облачного рынка инструментами serverless-разработки Yandex Cloud, позволяющем работать с данными, создавать веб-приложения и чат-ботов.

«Мы продолжаем развивать облачную платформу, которая дает пользователям доступ к полному спектру облачных сервисов для оптимизации затрат, более быстрого создания новых цифровых продуктов и трансформации бизнеса, – отметил Алексей Башкеев, генеральный директор Yandex Cloud. – Мы пополнили портфель сервисов, существенно расширили функциональность некоторых из имеющихся. В течение года мы планируем еще ряд обновлений, над которыми сейчас работаем».

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Финансовые результаты Yandex Cloud за I полугодие 2022 г.: выручка Yandex Cloud за 6 месяцев 2022 г. составила 3,2 млрд руб. – в 3 раза выше, чем за аналогичный период 2021 г.; Yandex Cloud впервые получила положительный показатель прибыли на скорректированном уровне EBITDA; вклад в выручку крупных компаний и среднего и малого бизнеса остается равным – по 50%; доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud в I полугодии 2022 г. не превышает 5%, как и годом ранее.

За I полугодие 2022 г. количество компаний-партнеров Yandex Cloud выросло на 25% – до 320. Чтобы помочь интеграторам наиболее эффективно работать с клиентами, компания добавила в партнерскую программу технологические специализации по фокусным продуктовым направлениям. Также в программе появились партнерские инструменты, защищающие инвестиции в развитие практики Yandex Cloud, в том числе регистрация сделок, онлайн-обучение партнеров, программы софинансирования проектов по миграции клиентов на платформу и ко-маркетингу.

Для развития компетенций, необходимых для использования облачной платформы, c 2021 г. Yandex Cloud развивает собственную образовательную программу и выступает партнером по обучению облачным технологиям на сторонних площадках: «Нетология», Otus, SkillFactory и других. Кроме того, компания поддерживает обучение студентов в вузах. Например, курс Yandex Cloud «Инженер облачных сервисов» преподают в пяти топовых российских вузах. Благодаря поддержке Yandex Cloud более 7,7 тыс. выпускников обучены облачным технологиям. Только в I полугодии 2022 г. их количество выросло вдвое.

Yandex Cloud продолжает поддерживать программу грантов для ИТ-стартапов и научных проектов. За 1,5 года компания предоставила почти 300 стартапам облачные мощности на сумму, превышающую 89 млн руб.

В мае 2022 г. Yandex Cloud запустила программу поддержки небольших технологических компаний. Ее задача – помочь снизить порог входа малого и среднего бизнеса в облачные технологии в сложный период. Программа позволяет ИТ-компаниям быстрее проверять бизнес-гипотезы, осваивать новые ниши и создавать цифровые продукты и сервисы. В рамках программы Yandex Cloud выделяет ресурсы для развития ИТ-проектов. За полтора месяца с момента запуска заявки на получение облачных ресурсов Yandex Cloud подали 88 компаний.

«Мы продолжим инвестировать в развитие и поддержку ИТ-сообщества, ведь именно от этого зависит и возможность продолжать кратный рост Yandex Cloud, – отметил Олег Коверзнев, операционный директор Yandex Cloud. – Помогает росту ИТ-рынка и развитие экосистемы сервисных партнеров, которые дополняют нашу платформу своими специализациями.Также мы продолжим поддерживать ИТ-стартапы и индивидуальных разработчиков, создающих цифровые продукты для массового рынка. И, пожалуй, самый долгосрочный и масштабный наш проект – общедоступное прикладное образование в сфере облачных технологий. Оно помогает создавать новые возможности для специалистов и, конечно, для компаний, которым нужны практики, а не теоретики цифровой трансформации».