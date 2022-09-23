«Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для тестирования и разработки новых цифровых сервисов

«Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для гибкой разработки и масштабирования ведущих банковских продуктов. За счет переезда в облако банк ускорит выход клиентских решений на рынок и минимизирует риски при проверке новых бизнес-идей. На сегодня уже более 50% новых разработок «Абсолют банка» тестируются на облачной платформе Yandex Cloud. В 2023 г. банк планирует использовать облачные технологии в каждом проекте.

За последние полгода «Абсолют банк» нарастил потребление сервисов Yandex Cloud в 3 раза. Специалисты банка используют мощности Yandex Cloud в нужном объеме по запросу – в среднем для наращивания нужного количества ресурсов требуется несколько минут. Такая гибкость позволяет технической команде банка создавать неограниченное количество тестовых стендов и оперативно расширять возможности ключевых для бизнеса сервисов.

Помимо тестирования и масштабирования существующих продуктов, «Абсолют банк» запускает в облаке новые сервисы. Так, банк полностью разработал и пилотировал на платформе один из продуктов – конвейер для юридических лиц «Цифровой факторинг». Также компания развернула в Yandex Cloud аналитическую платформу для корпоративного дата-офиса. Это позволило оперативно обрабатывать большие данные, удобно работать с предсказательными и рекомендательными системами и, в конечном итоге, повысить общую цифровизацию всего бизнеса.

Команда «Абсолют банка» выстраивает полноценные CI/CD-процессы для разработки приложений в облаке. Банк активно применяет сервисы контейнерной разработки для создания и хостинга новых цифровых продуктов, управляемую платформу данных для сбора, хранения, анализа и визуализации информации, сервисы на базе машинного обучения и бессерверные вычисления.

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«Для развития банка по всем направлениям бизнеса мы выбираем в каждой нише партнеров с высокой технологической экспертизой, что позволяет нам быстро запускать продукты и сервисы, необходимые нашим клиентам», – отметила Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют банка».

«Банковская отрасль остается одной из самых активных по потреблению облачных сервисов. При этом многие компании уже ушли от экспериментов с облаком, они используют его для повышения надежности критических для бизнеса систем. «Абсолют банк» – один из таких лидеров индустрии, который полностью меняет отраслевую ИТ-модель. Мы рады, что не просто предоставляем банку инфраструктуру, а делаем вклад в развитие продуктов здесь и сейчас», – сказал Александр Черников, коммерческий директор платформы Yandex Cloud.