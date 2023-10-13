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«Ренессанс банк» запустил сервис онлайн-регистрации бизнеса

В «Ренессанс банке» стал доступен бесплатный сервис, позволяющий физическим лицам дистанционно зарегистрировать ИП или ООО. Процесс регистрации выполняется полностью онлайн без необходимости посещения ФНС. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс банка».

Воспользоваться сервисом могут все желающие, даже не клиенты банка. Сервис работает на сайте банка, где пользователь последовательно заполняет формы, указывая необходимую информацию. На основе внесенных данных будет сформирован и проверен на корректность пакет документов для регистрации ИП или ООО, который затем необходимо подписать электронной подписью и отправить из сервиса в ФНС. В случае отсутствия у пользователя сервиса электронной подписи банк поможет ее выпустить, и это также бесплатно. В среднем процесс регистрации бизнеса занимает несколько рабочих дней, уведомление об успешном прохождении процедуры направляется в личный кабинет в сервисе и на электронную почту клиента.

«Предприниматели, как и любой другой клиент, при выборе банка обращают внимание на уровень предоставляемого сервиса и стоимость обслуживания. Именно поэтому все наши продукты и услуги, в том числе онлайн-регистрация бизнеса, выгодны, понятны и удобны, что несомненно отвечает современным тенденциям на рынке. При этом технологичность наших нефинансовых сервисов помогает выполнять все необходимые бизнес-задачи, не отрываясь от текущих дел», - сказал Анатолий Медведев, начальник управления малого и среднего бизнеса «Ренессанс банка».

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КБ «Ренессанс кредит» предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. «Ренессанс банк» основан в 2003 г. и работает с более чем 15 млн клиентов в России. География деятельности «Ренессанс банка» охватывает 49 регионов России. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3354. С января 2023 г. банк запустил ребрендинг, в рамках которого изменился логотип и название банка. Юридическое (официальное) наименование банка не изменилось – КБ «Ренессанс кредит» (ООО).

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