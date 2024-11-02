Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Переход с «1С:УПП» на «1С:ERP» вдвое ускорил получение отчетности на заводе объемно-блочного домостроения «Выбор-ОБД»

Завод «Выбор-ОБД», производитель в строительной отрасли Центрального Черноземья, завершил переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современную платформу «:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Основные цели нового проекта заключались в автоматизации процессов, улучшении анализа исполнения заказов и повышении скорости получения информации.

Переход на новое решение позволил существенно оптимизировать бизнес-процессы, повысить качество управленческой отчетности и сократить время на выполнение рутинных задач.

Проект реализовал воронежский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит».

Компания «Выбор» разрабатывает технологии объемно-блочного домостроения, что требует от нее высокой скорости и точности в учете и управлении. Существующая система учета «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») не справлялась с современными требованиями. Ручное ведение учета, отсутствие актуальных данных и сложности с отчетностью мешали оперативному принятию управленческих решений.

«Самым критичным в старой системе для нас было несоответствие «1С:УПП» актуальным формам регламентированного учета и отчетности. По некоторым блокам учет велся вручную, по некоторым – с нарушениями. Часть итоговой бухгалтерской отчетности правили вручную, что увеличивало трудозатраты при подаче отчетности в ответственные ведомства. Необходимо было внедрить современную комплексную систему автоматизации учета, и «1С:ERP» стала отличным решением для нашей ситуации», – сказала главный бухгалтер ООО «Выбор-ОБД» Лариса Шевченко.

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж
Маркет

Проект был реализован за четыре месяца благодаря вовлечению команды «Выбор» и разделению задач между коллективом ИТ-интегратора «Первый Бит» и сотрудниками заказчика. В результате была создана высокоэффективная архитектура решения, которая объединила все подразделения завода.

«Среди значительных результатов проекта — получение информации по финансово-хозяйственной деятельности в режиме «онлайн», автоматизация формирования отчетности, актуализация данных по сырью и материалам, а также снижение трудозатрат на закупку и обработку информации. Внедрение новой системы позволило клиенту сократить время получения управленческой и регламентированной отчетности на 50%, а также увеличить прибыль на 10%», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Дмитрий Кущев.

Руководство компании «Выбор-ОБД» готово масштабировать успешный опыт на другие заводы группы, обеспечивая тем самым дальнейшее повышение эффективности и конкурентоспособности в строительной отрасли.

Новый уровень автоматизации и управления позволит предприятию не только оптимизировать внутренние процессы, но и быстрее реагировать на изменения рынка и требования клиентов. Таким образом, переход на «1С:ERP» стал важным шагом в развитии компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать

Telegram начал превращаться в видеоплатформу

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: