Пастощук Евгений
|13.01.2025
|«ДЕКО-Мебель» на 30% сократила время на рутинные задачи благодаря автоматизации от «Первого Бита» 1
|22.11.2024
|Сервис-деск для внутренних служб позволил розничной сети «Грядка» ускорить обслуживание помещений на 40% 1
Пастощук Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
|Telegram Group 1983 1
|1С 8213 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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