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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пастощук Евгений



13.01.2025 «ДЕКО-Мебель» на 30% сократила время на рутинные задачи благодаря автоматизации от «Первого Бита» 1
22.11.2024 Сервис-деск для внутренних служб позволил розничной сети «Грядка» ускорить обслуживание помещений на 40% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пастощук Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Telegram Group 1983 1
8213 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Калькулятор - Calculator 341 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Microsoft Office 3734 1
Коляда Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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