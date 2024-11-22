Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Сервис-деск для внутренних служб позволил розничной сети «Грядка» ускорить обслуживание помещений на 40%

Воронежский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению системы «Битрикс24» в деятельность розничной сети «Грядка», насчитывающей более 180 торговых точек. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В процессе масштабирования бизнеса компания столкнулась с рядом проблем. Например, неэффективной подачей и обработкой внутренних заявок на ремонт и обслуживание помещений.

Сотрудники не имели единого инструмента для подачи заявок, что приводило к отсутствию прозрачности в их обработке и затягиванию сроков выполнения. В результате время от подачи заявки до ее решения могло занимать несколько недель, что вызывало недовольство среди работников. Кроме того, существовала проблема с поддержанием в надлежащем состоянии погрузчиков, так как поломки не фиксировались, а система обслуживания отсутствовала.

Для решения этих проблем руководство компании приняло решение обратиться к компании «Первый Бит».

Специалисты «Первого Бита» спроектировали комплексное решение на базе «Битрикс24», объединяющие сервис-дески для автоматизации процессов четырех ключевых отделов: службы эксплуатации розницы, административно-хозяйственного отдела, службы эксплуатации склада и отдела транспортной логистики.

«Проект включал создание отдельного раздела в «Битрикс24» для отслеживания статуса заявок, разработку чат-бота в Telegram для подачи заявок, а также локального приложения для автоматического распределения задач. Все эти меры позволили значительно повысить скорость реагирования на заявки и улучшить контроль за их исполнением», – сказал руководитель группы «Битрикс24» ИТ-интегратора «Первый Бит» в Воронеже Евгений Пастощук.

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами
ИТ в банках

Дополнительно была реализована функция «БИТ.Единое окно», собирающая в одном месте все необходимые сотрудникам сервисы и документы. Это решение помогает командам работать более организованно и эффективно, минимизируя время на поиск информации.

По итогам внедрения «Битрикс24» «Грядка» получила ряд преимуществ. Процессы внутреннего обслуживания теперь прозрачны – все заявки фиксируются в единой системе и доступны для всех участников. При этом улучшение контроля за исполнением повысило уровень ответственности сотрудников.

Время обработки заявок удалось сократить на 30-40%, одновременно подняв качество их исполнения. Экономия времени и ресурсов за счет автоматизации рутинного труда и повышения качества коммуникаций между отделами, позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.

«Мы очень довольны результатом работы «Первого Бита» и рекомендуем их как надежного партнера для реализации любых проектов и автоматизации процессов», — отметил собственник торговой сети «Грядка» Дмитрий Коляда.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Власти планируют создать в России базу голосов телефонных мошенников

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще