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«ДЕКО-Мебель» на 30% сократила время на рутинные задачи благодаря автоматизации от «Первого Бита»

Компания «ДЕКО-Мебель» масштабировала свои бизнес-процессы благодаря автоматизации на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект внедрения системы «Битрикс24», реализованный воронежским офисом интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит», помог «ДЕКО-Мебель» сократить время на выполнение рутинных задач на 30% и увеличить скорость обработки платежей на 40%.

Возможность быстрого доступа к финансовым данным позволила на 30% сократить время, затраченное на его анализ. Теперь руководству проще следить за денежными потоками и принимать своевременные оперативные меры.

С момента своего основания в 2021 г. «ДЕКО-Мебель» сталкивалась с рядом проблем, связанных с недостаточной автоматизацией и неэффективной коммуникацией между сотрудниками. Хранение данных клиентов в Excel и отсутствие инструментов для мониторинга статусов оплаты негативно сказывались на скорости обработки заказов и сборки изделий.

В связи с этим руководство «ДЕКО-Мебель» приняло решение обратиться к ИТ-партнеру, который смог бы подобрать и внедрить подходящее решение. Предпочтение было отдано интегратору ИТ-решений «Первый Бит».

После обследования внутренних процессов компании специалисты «Первого Бита» составили дорожную карту внедрения системы «Битрикс24» с учетом специфики бизнеса клиента. Задуманная архитектура решения позволила автоматизировать в одном продукте целый ряд бизнес-процессов, включая управление продажами, складской учет и логистику.

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«Создание единого окна для автоматического формирования карточек клиентов и мобильного приложения для замерщиков значительно упростило работу сотрудников. Кроме того, интеграция «Битрикс24» с «» обеспечила актуальность данных и снизила риск ошибок при обработке информации», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Евгений Пастощук.

В результате работы интегратора руководство компании получило инструменты для оперативного мониторинга ключевых показателей бизнеса через приложение «Калькулятор для руководителя». Благодаря автоматизации рутинных задач, владелец «ДЕКО-Мебель» может сосредоточиться на стратегическом управлении, а данные из «Калькулятора для руководителя» помогают ему принимать взвешенные управленческие решения.

Сотрудничество с «Первым Битом» стало ключевым шагом на пути к оптимизации бизнес-процессов «ДЕКО-Мебель». Сегодня у компании есть единая информационная среда, в которой работают все сотрудники. Помимо автоматизации работы с клиентами, продаж, логистики и складских операций, специалисты разработали индивидуальные приложения для замерщиков и руководства.

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