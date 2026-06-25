«ИТ-Экспертиза» подтвердила готовность системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» к экстремальным нагрузкам

Компания «ИТ-Экспертиза», ведущий технологический партнер в области высоконагруженных систем, объявила об успешном завершении масштабного нагрузочного тестирования (НТ) корпоративной информационной системы на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» (редакция 3.1). Проведенные испытания подтвердили исключительную стабильность и производительность решения при моделировании работы сверхкрупного предприятия в условиях пиковых нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертизы».

Уникальность данного проекта заключается в подтверждении масштабируемости системы «1С:ЗУП КОРП», которая является комплексным решением для автоматизации всех HR-процессов: от подбора и обучения до расчета зарплаты и охраны труда. В ходе тестирования эксперты компании «ИТ-Экспертиза» применили передовые методики контроля производительности, которые ранее позволили успешно реализовать крупнейшие в России проекты по нагрузочному тестированию систем «1С» на 20 тыс. и 30 тыс. одновременных пользователей в системах класса ERP.

Ключевые показатели и результаты

Целью нагрузочного тестирования была проверка двух гипотез: удовлетворение требований заказчика по времени выполнения типовых перерасчетов; масштабируемость решения при использовании другого оборудования.

В кейсе быстродействия результат проведения 40 тыс. перерасчетов на 30 тыс. табельных номерах составил всего 1,4 часа. При целевых показателях в 7200 сек, время выполнения составило 5122 сек, что полностью закрывает потребности заказчика.

В кейсе масштабируемости изменение инфраструктуры на более мощную позволило уменьшить время выполнения ключевых операций практически в два раза. Здесь, при тех же самых целевых показателях в 7200 сек, первый стенд показал выполнение операции за 5122 сек, второй – за 2626 сек.

«Проведенное тестирование еще раз доказало, что отечественные решения уровня «КОРП» готовы к задачам любого объема и хорошо масштабируются в случае необходимости. Мы зафиксировали отличные показатели отклика системы, что гарантирует комфортную работу тысяч сотрудников заказчика в едином информационном пространстве без технологических сбоев», — сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза».

Технические подробности тестирования

Объект тестирования. Прикладное решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП», редакция 3.1

Ключевое ПО: технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3.27»; «1С:ЗУП версии 3.1.36.45»; СУБД Postgres Pro версии 17.4. На физических серверах развернут гипервизор Proxmox. На виртуальных машинах установлена операционная система ASTRA LINUX 1.7.

Кейс быстродействия

Для проведения тестирования были выбраны только операции перерасчета (отпуска, командировки, доначисления).

Операция перерасчета включала: перерасчет отпусков на 10 000 табельных номерах (ТН); перерасчет командировок на 10 000 ТН в связи с выплатой годовой премии; перерасчет заработной платы в связи с корректировкой табеля на 20 000 ТН за предыдущие месяцы; расчет заработной платы на 30 000 ТН.

Кейс масштабирования

Один и тот же тест выполнялся на двух стендах. Первый стенд использовал серверы с процессорами компании Intel 8260 (14нм) с оперативной памятью DDR-4.

Для второго стенда были взяты новые физические сервера с более мощными процессорами AMD EPYC 9555 на архитектуре 5нм и памятью DDR-5. Кроме того, на сервере СУБД было увеличено количество ядер, что позволило расширить число одновременно выполняемых потоков до 256.

Характеристики стендов





На всех стендах – на физических серверах развернут гипервизор Proxmox. На виртуальных машинах установлена операционная система ASTRA LINUX 1.7.





Результаты выполнения НТ

Результаты каждого этапа теста округлены до целого в меньшую сторону.



