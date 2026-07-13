Разделы

Интернет E-commerce Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах

«1С-Рарус» настроил интеграцию «1С:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволило обеспечить актуальность остатков на торговых площадках, ускорить обработку заказов и улучшить обслуживание клиентов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Компания Smartlink является официальным дистрибьютором брендов бытовой техники и работает на популярных площадках: Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Раньше операциями на маркетплейсах управляли через собственный сайт, но функций CMS было недостаточно, чтобы поддерживать актуальную информацию об остатках на торговых площадках. Из-за этого в карточках товаров покупатели могли видеть больше остатков, чем было на самом деле.

Чтобы повысить эффективность онлайн-торговли, сократить количество ошибок и улучшить обслуживание клиентов, решили настроить интеграцию между маркетплейсами и используемой учетной программой — «1С:Управление торговлей».

За настройкой интеграции Smartlink обратились в компанию «1С-Рарус». Сначала специалисты «1С-Рарус» обновили «1С:Управление торговлей» до актуального релиза, сохранив при этом все кастомные отчеты компании.

Затем настроили интеграцию с Ozon — при помощи встроенного в «1С» модуля; «Яндекс Маркет» — с использованием модуля «Яндекс»; Wildberries — по API.

Результаты проекта

Обеспечили соответствие остатков в «1С:Управление торговлей» и на маркетплейсах. Остатки выгружаются по позициям номенклатуры и складам.

Настроили автоматическую загрузку заказов из маркетплейсов в систему «» по модели FBS. В результате удалось сократить время обработки заказов.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Добавили возможность для менеджеров Smartlink самим проставлять даты отгрузки заказов. Это позволяет корректно рассчитывать даты доставки и не подводить ожидания клиентов.

Настроили автоматическую загрузку цен в систему «1С» из внешнего файла для проверки курса валют и правильного расчета стоимости товаров.

Внедрили отдельное АРМ для согласования отгрузок оптовым клиентам и предотвращения ошибок в таких заказах.

Зохраб Сафаров, финансовый директор Smartlink: «После настройки интеграции с маркетплейсами мы перестали жить в режиме постоянных правок и ручных обновлений: система делает это за нас, а наши менеджеры сосредоточились на продажах и работе с клиентами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще