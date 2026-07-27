Metrika42 от EFSOL поможет снизить риски при разработке и обновлении «1С»

Компания EFSOL представила пакет Metrika42 для команд разработки «1С», в него вошли облачные dev-стенды, автоматический статический анализ кода и мониторинг производительности разрабатываемых конфигураций и расширений. Решение помогает контролировать весь путь изменения — от подготовки среды и проверки исходного кода до оценки того, как обновление влияет на скорость, стабильность и доступность корпоративной «1С». Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В крупных компаниях доработки «1С» выпускаются регулярно: изменяются конфигурации, создаются расширения, подключаются интеграции, автоматизируются новые бизнес-процессы. При этом функционально корректное изменение не всегда оказывается безопасным для производительности. После переноса в рабочую систему могут увеличиться длительность операций, нагрузка на серверы и СУБД, число блокировок или ошибок. Пользователи замечают проблему уже после релиза, а команде приходится в сжатые сроки определять, связано ли замедление с кодом, инфраструктурой, платформой «1С» или базой данных.

Обычной проверки в конфигураторе «1С» для управления такими рисками недостаточно. Конфигуратор остается основным инструментом разработки, однако не дает единого процесса для подготовки изолированной среды, автоматической проверки качества кода и последующего контроля фактического поведения измененной системы. В результате данные о разработке, тестировании и эксплуатации оказываются распределены между разными инструментами и специалистами, а причины деградации приходится восстанавливать уже после возникновения инцидента.

Пакет Metrika42 формирует единый контур контроля разработки «1С». Облачные dev-стенды предоставляют изолированные среды, в которых команда может разрабатывать, тестировать и демонстрировать изменения без развертывания дополнительной инфраструктуры внутри компании. Отдельные стенды могут использоваться для конкретных проектов, версий конфигурации, расширений или этапов тестирования.

Такой подход сокращает организационные задержки перед началом разработки, снижает зависимость команды «1С» от доступности локальных серверов и помогает стандартизировать используемые среды. Изменения можно проверить отдельно от продуктивной системы, не создавая рисков для текущей работы пользователей.

Следующий уровень контроля обеспечивает «Metrika42:Мониторинг кода «1С»». Инструмент автоматически выполняет статический анализ исходного кода, выявляет потенциальные ошибки, уязвимости и отклонения от требований к качеству, а затем формирует отчет с найденными проблемами и рекомендациями по их устранению.

Автоматическая проверка помогает обнаруживать дефекты до переноса изменений в рабочий контур, уменьшает объем рутинного ручного ревью и делает требования к качеству едиными для всей команды. Это особенно важно для крупных и распределенных проектов, где над конфигурацией одновременно работают внутренние специалисты, подрядчики и несколько команд разработки.

Однако отсутствие ошибок при статическом анализе еще не означает, что изменение не повлияет на производительность системы. Неэффективный запрос, новая интеграция или изменение логики проведения документа могут корректно выполнять свою функцию, но при реальной нагрузке увеличивать время ожидания пользователей и создавать дополнительную нагрузку на сервер «1С» или СУБД.

Поэтому третьим элементом пакета стала система мониторинга производительности Metrika42. Она собирает и сопоставляет данные инфраструктуры, сервера «1С», СУБД и технологического журнала. Команда получает возможность контролировать длительные запросы, ошибки, блокировки, потребление вычислительных ресурсов и скорость выполнения ключевых пользовательских операций.

Оценка APDEX позволяет отслеживать производительность не только через технические показатели, но и через фактическое время выполнения значимых для бизнеса действий. Это помогает понять, ухудшилась ли работа пользователей после обновления, какие операции затронуты и на каком уровне системы следует искать причину.

Вместо ситуации, когда после жалоб пользователей специалисты вручную собирают данные из нескольких источников, команда может сравнить состояние системы до и после внесения изменений. Разработчики видят влияние своего кода, инженеры получают технический контекст для диагностики, а руководитель — доказательную картину качества релиза и состояния «1С».

Совместное использование dev-стендов, статического анализа и мониторинга формирует последовательный процесс: подготовить среду, разработать изменение, проверить код, протестировать конфигурацию, оценить ее влияние на производительность и продолжить контроль после выпуска. Это снижает вероятность попадания дефектов и деградаций в продуктивную систему, ускоряет поиск причин проблем и уменьшает зависимость от отдельных специалистов, которые хранят знания об архитектуре «1С» только в собственном опыте.

«Для корпоративной команды недостаточно убедиться, что новая функция в «1С» формально работает. Важно заранее понимать качество кода и видеть, как изменение влияет на серверы, базу данных и пользовательские операции. Мы объединяем разработку, автоматическую проверку и мониторинг «1С» в единый управляемый процесс, чтобы выпуск обновлений становился более предсказуемым, а проблемы не обнаруживались только после обращения пользователей», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.