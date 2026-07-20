«1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера»

«1С-Рарус» выстроила единый контур продаж для группы компаний «Римера». На 15% ускорена обработка заказов и коммерческих предложений, на 5% расширена воронка продаж по потенциальным клиентам. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

Группа компаний «Римера» — представитель российского рынка оборудования для нефтедобычи, а также разработчик и производитель спецтехники для открытых горных работ.

На базе решений «1С» в компании уже были автоматизированы кадровый контур, документооборот и центральный склад. Следующий шаг цифровой трансформации был направлен на автоматизацию управления коммерческими процессами.

Команде «1С-Рарус» поручили выстроить единый масштабируемый контур продаж для всей группы компаний «Римера» и перевести управление сделками, планированием и сервисом клиентов было переведено в единую систему на базе «1С:ERP Управление предприятием».

По итогам проекта на 15% ускорены обработка заказов и оформление коммерческих предложений за счет централизованного ведения нормативно-справочной информации и автоматического формирования спецификаций из типовых шаблонов. Унификация сквозных процессов продаж позволила менеджерам работать по единым стандартам.

Автоматизированы процессы ведения всех типов сделок, включая тендеры и НИОКР. Это повысило качество коммерческих предложений за счет использования справочных данных по аналогичным проектам и сократило сроки внутренних согласований.

На 5% расширена воронка продаж по потенциальным заказам за счет процесса «Предсделки». Механизм раннего отслеживания тендеров позволил выявлять потенциальные заказы на стадии планирования закупок со стороны клиентов, а не на этапе публикации конкурсной документации.

Автоматизированы годовое, оперативное и прогнозное планирование продаж. Новая модель планирования обеспечила дисциплину выполнения заказов и согласованность действий внутри группы компаний «Римера».

Ускорено получение управленческой отчетности. Точная оперативная информация в единой информационной базе обеспечила возможность быстрой подготовки аналитики по процессам продаж.

Централизованы процессы создания номенклатуры и корректировки заказов. Единый классификатор продукции исключил дублирование позиций и разночтения в обозначениях оборудования. Производство получает точные данные о требованиях клиента, а склад — корректные задания на комплектацию.

Повышена прозрачность работы со сделками клиентов. Менеджер по продажам в любое время может получить исчерпывающую информацию о текущем статусе сделки, планируемых сроках отгрузки и статусе документооборота.

Снижены риски несвоевременной поставки отгрузки. Синхронизация между «1С:ERP», производственными системами и документооборотом обеспечила своевременную подготовку документации. Автоматическое формирование отгрузочных документов, включая ЭДО, исключило ручной ввод данных.

Автоматизирован процесс рекламационной работы с клиентами. Цифровой контур претензионной работы обеспечил прозрачную аналитику по возврату продукции и позволил выстроить превентивные меры, ускорив обработку обратную связь с клиентом.

Елена Кочнева, начальник управления сопровождения продаж «Римера», сказала: «Реализовав проект в партнерстве с "1С-Рарус", мы выстроили единый масштабируемый контур продаж, оперативно отслеживаем каждую сделку в едином окне и принимаем решения на основе актуальных данных. Теперь мы видим полный портфель сделок по ГК "Римера" и можем оперативно соотносить план с фактом».