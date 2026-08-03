РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш»

РТУ МИРЭА и «Трамплин Электроникс» объявляют о стратегическом партнерстве. Цель партнерства – адаптация семейства продуктов «1С» под процессоры «Иртыш». Также университет получит современные решения на базе новейших российских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА собрал у себя наиболее значимые компоненты целостной экосистемы в ИТ: производителей чипов, производителей «железа» и разработчиков. В университете есть лаборатории, созданные при поддержке таких ведущих корпораций как ГК «Росатом» и ГК «Ростех». Кроме того, на базе ВУЗа успешно работает Центр технологий «1С». Что еще важнее, в РТУ МИРЭА сформирована грамотная команда из студентов, аспирантов и преподавателей, готовая уже сейчас приступить к работе.

«Трамплин Электроникс» специализируется на разработке и производстве отечественных микропроцессоров на архитектуре LoongArch. Цель компании – создать значимую альтернативу изделиям от Intel, ARM и AMD, которая не будет попадать под санкции и технологические ограничения.

Адаптация продуктов «1С» под процессоры «Иртыш» открывает дорогу к созданию доступных массовых ПАК для широкого круга заказчиков с доступным отечественным процессором. Подобные ПАК давно ждут объекты КИИ, для которых важно наличие российского софта и ОС, которые не будут попадать по санкционные ограничения и не станут внезапно недоступными.

«Современного инженера невозможно подготовить в отрыве от реального производства. Когда студенты работают не с абстрактными учебными задачами, а портируют конкретное ПО на реальные российские процессоры, они получают бесценный опыт. Именно так формируются специалисты, которые с первого дня работы в компании способны решать сложные технологические вызовы», – сказал Александр Уланский, директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

«Нам критически важно, чтобы будущие сотрудники еще на студенческой скамье понимали специфику разработки ПО под микропроцессорные архитектуры, отличные от x86, в нашем случае речь идет об отечественных процессорах «Иртыш». Сотрудничество с РТУ МИРЭА позволяет не просто искать кадры, а готовить их под конкретные задачи наших проектов и проектов наших партнеров, таких как НТЦ ИТ "РОСА", "Базальт СПО" и "Норси-Транс", – сказал Анатолий Корсаков, генеральный директор ООО «Трамплин Электроникс».

Недавно компания выделила образовательные проекты в отдельный проект, которым теперь занимается «Фонд образовательных технологий Трамплин». В число образовательных партнеров «Трамплин Электроникс» уже входит университет «Неймарк», МИЭМ НИУ ВШЭ им. А.Н. Тихонова, ОмГУ им. Достоевского. Сотрудничество с вузами – логичный шаг расширения экосистемы российских процессоров «Иртыш».