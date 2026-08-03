Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш»

РТУ МИРЭА и «Трамплин Электроникс» объявляют о стратегическом партнерстве. Цель партнерства – адаптация семейства продуктов «1С» под процессоры «Иртыш». Также университет получит современные решения на базе новейших российских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА собрал у себя наиболее значимые компоненты целостной экосистемы в ИТ: производителей чипов, производителей «железа» и разработчиков. В университете есть лаборатории, созданные при поддержке таких ведущих корпораций как ГК «Росатом» и ГК «Ростех». Кроме того, на базе ВУЗа успешно работает Центр технологий «». Что еще важнее, в РТУ МИРЭА сформирована грамотная команда из студентов, аспирантов и преподавателей, готовая уже сейчас приступить к работе.

«Трамплин Электроникс» специализируется на разработке и производстве отечественных микропроцессоров на архитектуре LoongArch. Цель компании – создать значимую альтернативу изделиям от Intel, ARM и AMD, которая не будет попадать под санкции и технологические ограничения.

Адаптация продуктов «1С» под процессоры «Иртыш» открывает дорогу к созданию доступных массовых ПАК для широкого круга заказчиков с доступным отечественным процессором. Подобные ПАК давно ждут объекты КИИ, для которых важно наличие российского софта и ОС, которые не будут попадать по санкционные ограничения и не станут внезапно недоступными.

«Современного инженера невозможно подготовить в отрыве от реального производства. Когда студенты работают не с абстрактными учебными задачами, а портируют конкретное ПО на реальные российские процессоры, они получают бесценный опыт. Именно так формируются специалисты, которые с первого дня работы в компании способны решать сложные технологические вызовы», – сказал Александр Уланский, директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Нам критически важно, чтобы будущие сотрудники еще на студенческой скамье понимали специфику разработки ПО под микропроцессорные архитектуры, отличные от x86, в нашем случае речь идет об отечественных процессорах «Иртыш». Сотрудничество с РТУ МИРЭА позволяет не просто искать кадры, а готовить их под конкретные задачи наших проектов и проектов наших партнеров, таких как НТЦ ИТ "РОСА", "Базальт СПО" и "Норси-Транс", – сказал Анатолий Корсаков, генеральный директор ООО «Трамплин Электроникс».

Недавно компания выделила образовательные проекты в отдельный проект, которым теперь занимается «Фонд образовательных технологий Трамплин». В число образовательных партнеров «Трамплин Электроникс» уже входит университет «Неймарк», МИЭМ НИУ ВШЭ им. А.Н. Тихонова, ОмГУ им. Достоевского. Сотрудничество с вузами – логичный шаг расширения экосистемы российских процессоров «Иртыш».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Cnews500: крупнейшие ИТ-компании России

Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Россиян обяжут сдавать тесты на знание криптовалют

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще