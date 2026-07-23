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Завершена интеграция ИСУ ТОиР «TRIM» с системой «1С:ERP» в компании КАМА

Завершен этап интеграции информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) с корпоративной системой «1С:ERP» на картонно-бумажном комбинате «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза». Об этом CNews сообщили представители ООО «НПП «СпецТек».

В 2026 г. исполнится 10 лет с момента начала эксплуатации ИСУ ТОиР на комбинате «КАМА». Эта система была создана на основе программного комплекса TRIM, отечественного программного продукта класса EAM/APM, и введена в эксплуатацию в октябре 2016 г. С тех пор система прошла несколько этапов развития. Количество ее пользователей увеличилось с 36 сначала до 52, а затем ограничения на общее количество пользователей были сняты.

Очередной этап развития ИСУ ТОиР начался одновременно с работами по внедрению на комбинате «КАМА» новой информационной системы на базе «1С:ERP», охватившей процессы управленческого и бухгалтерского учета. Возникла потребность в интеграции ИСУ ТОиР с этой новой системой.

Специалистами НПП «СпецТек», в тесном взаимодействии с заказчиком, было разработано проектное решение по интеграционному взаимодействию, включающее описание точек интеграции, диаграммы последовательностей для каждого потока данных, спецификации API, требования к логированию, мониторингу и обработке ошибок. Создана схема обмена данными (детализированная диаграмма вызовов API), сформированы протоколы взаимодействия. Разработаны скрипты миграции – автоматизированные сценарии переноса справочников.

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Разработан конвертер в виде веб-сервисов и эксплуатационная документация к нему. Создан тестовый контур – изолированная среда с настроенным взаимодействием между системами, развернутая на аппаратных ресурсах НПП «СпецТек». Проведены испытания в тестовом контуре, а также опытная эксплуатация в продуктивной среде заказчика.

К настоящему времени работы по интеграции завершены. Созданное интеграционное решение обеспечило передачу справочников из «1С:ERP» в ИСУ ТОиР (миграция + событийные обновления), подачу запросов об остатках товарно-материальных ценностей из ИСУ ТОиР в «1С:ERP» (по расписанию), отправку из ИСУ ТОиР заявок на снабжение и списаний (с подтверждением от «1С:ERP»), проверку статуса заявок.

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