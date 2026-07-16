«Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С»

Компания «Философия.ИТ» и «Просвещение» завершили переход на единую систему управления предприятием на базе продуктов «1С» и импортонезависимых технологий. В рамках проекта функциональность оперативного и финансового контуров была перенесена в новую программную среду с сохранением работы каналов продаж, включая интернет-магазины и маркетплейсы. В результате «Просвещение» перешло на единую платформу управления, повысив прозрачность и устойчивость бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Философия.ИТ».

«При принятии решения о входе в проект мы учитывали социальный эффект от цифровизации и потенциальный вклад команды «Философия.ИТ» в повышение качества жизни в общероссийских масштабах. Также при знакомстве с заказчиком импонировали методологическая зрелость и реализованные управленческие решения. Например, собственная система работы с авторами, инструменты расчета и выплаты гонораров и роялти. Поставленная задача переноса процессов производственного планирования и учета (с разными особенностями издательской отрасли) на продукты «1С» была воспринята как новый амбициозный вызов для нашей команды», — сказал Михаил Нелькин, генеральный директор компании «Философия.ИТ».

Заказчик стремился повысить эффективность бизнес-процессов, расширить функциональность управленческого учета и бюджетного контроля, упростить взаимодействие с государственными органами и контрагентами. Ранее в компании использовалась ERP-система Microsoft Dynamics Axapta — при реализации программы обеспечения технологической независимости было принято решение о переходе на отечественное программное обеспечение из реестра Минцифры. Кроме того, это позволило уменьшить риски сопровождения системы после ухода иностранных вендоров с российского рынка.

Главной целью стал перенос функциональности оперативного и финансового контуров в программную среду на базе «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот» и импортонезависимых технологий, включая отечественную операционную систему и СУБД PostgreSQL. Переход удалось осуществить с переносом исторических данных без остановки работы систем. Критически важным условием была непрерывность отгрузок и продаж, включая каналы интернет-магазина и маркетплейсов. Среди других задач стоит отметить одновременное повышение удобства использования системы и улучшение ряда характеристик.

Проект был реализован в сжатые сроки, в течение восьми месяцев. В июне 2025 г. эксперты компании «Философия.ИТ» спроектировали и защитили прототип целевой системы и перечень функциональных блоков. Параллельно уточнялись бизнес-процессы и дорабатывалась проектная документация с фокусом на ключевые сценарии запуска. В октябре 2025 г. была представлена предфинальная версия системы, подтвердившая готовность к переходу с начала 2026 г. Далее был разработан детальный план запуска с учетом специфики бизнеса заказчика. Переход реализовали поэтапно: в декабре 2025 г. были запущены финансовые блоки, в январе и феврале 2026 г. переведена вся заявленная функциональность, а в последующие два месяца выполнена стабилизация платформы.

В рамках проекта было внедрено более 10 функциональных блоков, включая управление финансами, закупками, запасами, производством, продажами и маркетингом, а также реализована интеграция с внешними системами, интернет-магазинами и маркетплейсами. Параллельно команда активно работала с документацией: оперативно удалось согласовать больше тысячи документов.

Эксперты «Философия.ИТ» выстроили эффективные коммуникации с бизнес-заказчиком, ИТ-департаментом и ключевыми фигурами проекта — с минимально возможным отвлечением последних от основной деятельности. В запуске функциональных блоков участвовали более 100 специалистов со стороны исполнителя и более 60 со стороны заказчика, поэтому ведущими факторами успеха стали четкая координация и управляемость процессов в условиях сжатых сроков.

Бюджетная дисциплина повысилась за счет внедрения контроля и автоматизации проверок лимитов, а качество операционной отчетности выросло благодаря полноте предоставляемых данных. Пользователи получили всю привычную функциональность и дополнительные возможности, при этом новая система работает по принципу одного окна.

Переход на платформу, основанную на продуктах «1С», упрощает поддержку по причине более высокой доступности профильных специалистов на рынке по сравнению с зарубежными информационными системами.

«Основными драйверами проекта выступили необходимость повышения производственной эффективности и возросшие риски эксплуатации зарубежной системы. При этом для нас было принципиально важно обеспечить переход на безопасное российское решение без влияния на операционную деятельность. Проект демонстрирует, что даже масштабный переход с иностранной ERP-системы может быть выполнен без остановки бизнеса — при условии грамотного планирования работ, высокого уровня исполнителей и хорошо организованного взаимодействия сторон», — сказал Александр Кирилевич, операционный директор АО «Издательство «Просвещение».

«Хотя внедрение проходило в новой для нас издательской отрасли, команда достигла всех поставленных целей и подтвердила экспертизу в импортозамещении систем. Этот опыт может использоваться и в других отраслях, разумеется, с учетом их специфики», — отметил Михаил Нелькин, генеральный директор компании «Философия.ИТ».