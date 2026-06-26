Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»

Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «1С:ERP» и «1С:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимальной спецификации готового изделия сократилось с 1–2 недель до нескольких минут. Повысились качество и скорость обработки сервисных обращений. Улучшены показатели оборачиваемости и управляемости складских запасов.

«Континент» разрабатывает и производит цифровые системы управления, связи и транспортную электронику. Портфель компании включает более 100 серийных систем для железнодорожной отрасли и промышленной автоматизации. В штате – 120 высококвалифицированных специалистов.

До начала проекта предприятие использовало систему на базе «1С:Управление производственным предприятием». По мере роста объемов заказов и усложнения производственных и сервисных процессов развитие системы становилось все более трудоемким и затратным. Руководство «Континент» приняло решение о переходе на «1С:ERP Управление предприятием» с интеграцией модуля «1С:CRM». Партнером проекта выбрали «1С-Рарус» благодаря экспертизе и опыту внедрений ERP в производственных отраслях.

В рамках проекта создана единая система управления производством, закупками, складом, продажами и сервисом. Автоматизирован подбор составов изделий с учетом аналогов комплектующих, сроков поставки, стоимости и доступности материалов. Настроены CRM- и сервисные процессы с учетом специфики компании. Внедрено адресное хранение и мобильная работа кладовщиков с использованием терминалов сбора данных.

По итогам проекта время подбора оптимальной спецификации готового изделия сокращено с 1–2 недель до нескольких минут. Это позволяет быстрее рассчитывать предварительную стоимость и сроки изготовления и выбирать наиболее выгодные аналоги для снижения себестоимости.

Повысились качество и скорость обработки сервисных обращений благодаря автоматизации воронок по гарантийному, платному и внутреннему ремонту.

Улучшены показатели оборачиваемости и управляемости складских запасов за счет внедрения механизма обеспеченности заказов.

Сокращены сроки исполнения заказов за счет более эффективного управления снабжением, включающего планирование закупок и автоматизированное формирование заказов поставщикам и переработчикам.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

Дебиторская задолженность снижена благодаря проведенной в рамках перехода на новую систему учета сверке взаиморасчетов с контрагентами.

Ведение регламентированного учета в обновляемой системе «» позволяет оперативно формировать отчетность в соответствии с требованиями законодательства.

Снижена зависимость от ручных расчетов и отдельных экспертов, повышена устойчивость процессов производства, сервисного обслуживания и материально-технического обеспечения.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Иван Москаленко, заместитель коммерческого директора «Континента», сказал: «Наше оборудование отвечает за безопасность, надежность и комфорт пользователей транспортной и промышленной инфраструктуры, поэтому для нас критично, чтобы внутренние процессы работали так же безотказно. Переход на "1С:ERP" позволил нам ускорить планирование и повысить управляемость производства, склада и сервиса. В результате мы уверенно развиваем линейку высокотехнологичной электроники и стабильно выполняем обязательства перед нашими заказчиками».

Мария Гришаева, бизнес-аналитик «Континента, отметила»: «В ближайших планах — развитие инструментов планирования загрузки оборудования и рабочих центров с построением детализированных графиков производства, чтобы еще точнее управлять ресурсами и сроками выполнения заказов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста»

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще