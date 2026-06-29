Efsol расширила возможности Metrika42 On-prem для диагностики блокировок в «1С»

Компания Efsol представила обновление для On-prem-версии Metrika42, добавив в систему новый инструмент анализа ожиданий на блокировках «1С». Функция помогает ИТ-командам быстрее выявлять причины задержек, находить блокирующие и ожидающие сессии и оперативно реагировать на инциденты до того, как они повлияют на пользователей и критичные бизнес-процессы.

Обновление ориентировано на компании, для которых «1С» является ключевой системой операционного учета, управления, продаж, логистики или финансов. В таких средах блокировки могут становиться причиной замедления работы, зависаний отдельных операций и роста нагрузки на ИТ-службу. Новый инструмент в Metrika42 On-prem позволяет ускорить диагностику подобных ситуаций и повысить предсказуемость работы «1С»-инфраструктуры.

Новая функция представляет собой набор визуализаций и сервисов для трассировки запросов и анализа причин ожиданий на блокировках «1С». Решение показывает, какие активные и ожидающие сессии связаны с одним объектом блокировки, и помогает определить источник проблемы. Переход к специализированному дашборду доступен как из сводного дашборда Metrika42, так и из общего списка дашбордов, что упрощает путь от обнаружения сигнала до детального анализа инцидента.

Функция стала развитием механизмов оповещения по длительным событиям TLOCK. Ранее специалисты могли видеть сам факт длительного ожидания на блокировке, однако для поиска первопричины требовалось вручную сопоставлять данные по сессиям, пользователям, событиям и объектам блокировки. Теперь Metrika42 объединяет эту информацию в едином представлении и показывает контекст инцидента, включая базу, сервер, событие, длительность ожидания, а также блокирующую и ожидающую стороны.

Для технических специалистов обновление означает более быстрый переход от фиксации проблемы к ее диагностике. Администраторы, разработчики «1С» и системные инженеры получают возможность видеть не только симптом, но и взаимосвязь событий, которая привела к ожиданию на блокировке. Это помогает точнее локализовать проблемные сценарии, ускоряет анализ пользовательских обращений и сокращает время поиска причин нестабильной работы системы.

Для бизнеса ценность обновления заключается в снижении операционных рисков, связанных с замедлением или остановкой критичных процессов в 1С. Блокировки могут напрямую влиять на проведение документов, работу бухгалтерии, складские операции, продажи и закрытие периода. Более быстрая диагностика позволяет ИТ-командам своевременно принимать меры, не допуская развития инцидента и снижая вероятность простоев.

«Сегодня компаниям важно не только своевременно получать сигнал о проблеме, но и быстро понимать ее причину. Новый инструмент анализа ожиданий на блокировках в Metrika42 On-prem помогает ИТ-командам переходить от уведомления к предметной диагностике, видеть контекст инцидента и быстрее принимать меры. Это особенно важно для «1С»-систем, от стабильности которых зависят ключевые бизнес-процессы», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Обновление уже доступно пользователям Metrika42 On-prem. Efsol продолжит развивать инструменты мониторинга и диагностики «1С», чтобы помогать компаниям повышать стабильность корпоративных систем, быстрее выявлять причины инцидентов и снижать влияние технических сбоев на бизнес.