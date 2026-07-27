«1С-КСУ» и CorpSoft24 переводят ФГУП «Росморпорт» на отечественную систему управления ресурсами

Специалисты CorpSoft24 и «1С-КСУ» (дочерняя компания «1С») реализуют проект внедрения ключевой финансовой системы ФГУП «Росморпорт» в центральном аппарате и всех филиалах. Переход с иностранного программного обеспечения на корпоративную информационную систему на базе «1С:Управление холдингом» обеспечит предприятие современной отечественной платформой управления ресурсами, что является важным этапом на пути реализации концепции технологического развития России. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

ФГУП «Росморпорт» – стратегически значимое государственное предприятие транспортной отрасли. В сферу его деятельности входит широкий круг задач, связанных с эксплуатацией морских портов, управлением портовой инфраструктурой, развитием морского транспорта и обеспечением безопасного судоходства. Предприятие имеет многофилиальную структуру и в совокупности охватывает 58 морских портов России из 61. В активе предприятия свыше 300 судов, а в штате работает более 8 тыс. человек.

В числе ключевых приоритетов ФГУП «Росморпорт» – цифровая трансформация на базе решений отечественных производителей. Для достижения поставленных целей предприятию необходима единая, гибкая, надежная и масштабируемая платформа управления деятельностью. Выбранное решение должно не просто покрыть функционал существующей иностранной программы, но и обеспечить предприятию возможность создания единой российской корпоративной цифровой среды, состоящей из множества бесшовно интегрированных информационных систем.

Проект предусматривает выполнение работ по проектированию, созданию и внедрению корпоративной информационной системы на базе «1С:Управление холдингом», блок «Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность», включая модуль «Казначейство», а также множество гетерогенных интеграций.

Специалисты «1С-КСУ» и CorpSoft24 успешно спроектировали систему и завершили работы по развертыванию информационно-технологической инфраструктуры. В настоящее время идет разработка прикладных механизмов. Запланировано обучение сотрудников, выполнение всестороннего тестирования, запуск в эксплуатацию. На всем протяжении проекта подрядчик обеспечит методическое и техническое сопровождение заказчика. После внедрения, отладки и запуска системы в пилотных филиалах будет проведено тиражирование решения на все предприятие.

Проект предусматривает реализацию сложнейшей модели отраслевого управленческого учета с поддержкой 10 аналитических разрезов, создание механизма раздельного учета доходов и расходов, трансформацию себестоимости, а также разработку множества специфических форм отчетности. Равное внимание в проекте уделяется и технологическим вопросам внедрения: производительности, отказоустойчивости и многоконтурному резервированию.

«Заказчик поставил перед нашей командой амбициозную задачу, а с учетом жестких ограничений по времени и специфики процессов – это определенный вызов. Уверена, что благодаря эффективному взаимодействию между командами исполнителя и заказчика, вовлеченности каждой стороны, грамотному планированию ресурсов и работ, профессионализму и ответственности специалистов, большому опыту реализации проектов с применением решений «1С», мы осилим этот путь», – сказала Елена Шишкова, руководитель проекта «1С» CorpSoft24.

«Данный проект имеет ключевое значение в обеспечении процессов импортозамещения в области цифровой трансформации и достижении технологического суверенитета страны. Результатом нашего проекта станет замена существующей корпоративной учетной системы иностранного производства. Новая система будет являться ядром автоматизации экономических, учетных, финансовых и управленческих процессов предприятия. Мы получим надежную, поддерживаемую и масштабируемую платформу, которая обеспечит стабильную работу предприятия на протяжении многих лет», – сказал Сергей Симонов, заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт».