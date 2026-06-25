«Молопак» на 10% уменьшил расход материалов в производстве и на 25% снизил количество брака с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

«Армекс» автоматизировал работу «Молопак» — поставщика картонной упаковки. Система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» помогла оптимизировать управление производством, усилить контроль качества готовой продукции, исключить ошибки при обработке заказов, уменьшить технологические потери печатного материала. Время на приладку печати уменьшилось на 15–25%, повысилась загрузка оборудования. Расход материалов в производстве сократился на 10%. Запасы снижены. Заказы обрабатываются на 20% быстрее. Количество брака уменьшилось на 25%. На подготовку управленческой отчетности уходит втрое меньше времени. Об этом CNews сообщили представители «1С».

ООО «Молопак» является первой российской компанией, которая стала предлагать рынку комплексный подход и инновации в области технологии розлива и упаковки жидких продуктов. Предприятие производит следующие виды упаковки: «Брик Асептик» (аналог «ТетраПак»), «ГейблТоп» (аналог «Пюр-Пак») и «МолТоп» (аналог «ТетраТоп»).

Ранее для учета и управления на предприятии использовались информационные системы, которые не были связаны между собой. При этом в отделе продаж и плановом отделе применялись электронные таблицы и бумажные документы, на производстве использовались бумажные рапортички и журналы оператора, аналитика строилась в отдельных таблицах и дашбордах. Сотрудникам приходилось многократно вводить данные по заказу в разные документы, что увеличивало вероятность ошибок. Было сложно обрабатывать разрозненные данные, вести учет норм и результатов работы. На подготовку управленческой отчетности уходило много времени.

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, настроить автоматическое заполнение технологической карты для производства, наладить плановый расчет всех материалов для заказа, ускорить передачу заказов по цепочке согласований. Требовалось внедрить отслеживание фактических остатков материалов и готовой продукции по складам, настроить выпуск продукции с автоматическим списанием материалов. Кроме того, нужно было расширить функционал хранения данных по контрагентам, содержащих сведения о выпускаемой продукции: добавить вид продукта и упаковки, используемые форматы, литражи, тип картона продукции, наличие просечек, вид замков и крышек, категории продукции, оборудование, на котором печатаются заказы, размер втулок.

Новую информационную систему было решено создать на основе «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» и «1С:Бухгалтерия». Партнером по внедрению стала компания «Армекс».

В ходе проекта была создана единая для всех подразделений интегрированная система управления, подключены сканеры штрихкодов, в соответствии с потребностями типографии в систему добавлены специализированные отчеты для оценки качества продукции.

Основные итоги проекта

Технологи, сотрудники коммерческого, производственного, планового отделов и склада теперь работают в одной системе. Исключена необходимость двойного ввода данных, сократились ошибки. Руководство оперативно получает управленческую информацию для планирования и контроля работы подразделений.

Внедрена эффективная система штрихкодирования на участках резки, перемотки на доктор-машинах и штабелирования. Подготовлены печатные формы бирок на рулоны готовой продукции. Сотрудники производства теперь в реальном времени фиксируют выпуск продукции и расход материалов, а руководство получает актуальные данные об остатках материалов и может задействовать их для печати конкретных заказов. Это помогает максимально эффективно использовать каждый материал, что сокращает количество складских запасов. Оперативный выпуск и бирочный учет рулонов готовой продукции позволяет отслеживать фактические остатки по заказам на складах типографии, вовремя формировать заявки на отгрузку.

Разработан и внедрен модуль формирования сборных спусков (компоновки нескольких заказов в один тираж) для полиграфических заказов. Это сократило затраты на приладку печати на 15–25% и обеспечило рациональную загрузку оборудования. Дополнительно реализованы печатные технические карты для сборных заказов, работа цехового персонала упростилась.

В системе реализован оперативный сбор информации из службы качества для печати паспортов качества на готовую продукцию, которую сдают на склад. Усилен контроль службы ОТК, а количество брака в отгружаемых заказах снижено на 25%.

Для коммерческого отдела настроена печать спецификаций и счет-договоров каждого контрагента. Ускорен сбор полной информации в карточке клиента для юридического и коммерческого отделов. Дополнительно для коммерческого отдела разработаны отчеты для работы с базой клиентов. В итоге заказы обрабатываются на 20% быстрее, а время формирования управленческой отчетности сократилось в три раза.

Марциновская Надежда, заместитель директора по общим вопросам компании «Молопак», отмечает: «Внедрение системы "1С:УНФ 8. Полиграфия 2“ ускорило подготовку отчетности, помогло минимизировать время для обработки заказа и повысить качество готовой продукции. Сокращение складских запасов позволило нам уменьшить себестоимость продукции за счет использования ранее купленных материалов и установить конкурентные цены для заказчиков».