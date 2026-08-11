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«1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП» включена в Реестр отечественного ПО

Программный продукт «1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП» включен в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Решение предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в лизинговых компаниях. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

«1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП» разработана компанией «Аксиома-Софт» и выпускается совместно с фирмой «». Продукт предназначен для организаций, оказывающих услуги долгосрочной аренды имущества с правом выкупа, и подходит для компаний любого размера, работающих на общей системе налогообложения. Разработчики уделили особое внимание соответствию современным стандартам учета.

Функциональные возможности

Учет по ФСБУ 25/2018. Решение автоматизирует учет операций с инвестициями в аренду и оценку стоимости чистых инвестиций в лизинг (ЧИА) с использованием модели дисконтирования денежных потоков.

Налоговый учет. Предусмотрен учет предметов лизинга в качестве основных средств в соответствии с требованиями 25-й и 30-й глав Налогового кодекса РФ, а также в соответствии № 382-ФЗ.

Автоматизация расчетов. Система позволяет рассчитывать параметры лизинговых сделок, вести взаиморасчеты с лизингополучателями, а также учитывать отложенные налоговые активы и обязательства по ПБУ 18/02.

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Контроль и безопасность. В продукт встроены механизмы проверки контрагентов в соответствии с 115-ФЗ. Также предусмотрена интеграция с бюро кредитных историй (БКИ) для регуляторной передачи данных.

Интеграция. Решение построено на базе конфигурации «Бухгалтерия предприятия КОРП» и может использоваться как самостоятельный продукт или как расширение для существующих пользователей «1С:Бухгалтерия КОРП».

Включение «1С:Бухгалтерии лизинговой компании КОРП» в Реестр российского программного обеспечения подтверждает соответствие продукта требованиям к отечественному программному обеспечению и дает более широкие возможности участия в различных конкурсах, в том числе в конкурсах предприятий с государственным участием.

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