«1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией»

Команда «1С-Рарус» сообщила о завершении проекта по унификации и объединению кадрового учета и расчета заработной платы для «Первой нерудной компанией», производителя щебеночной продукции. 18 территориально распределенных предприятий холдинга с численностью 3 тыс. сотрудников переведены на единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом Корп». Обеспечено соответствие ведения кадрового учета требованиям законодательства. В 2,5 раза ускорилось получение управленческой отчетности.

«Первая нерудная компания» (АО «ПНК») осуществляет полный цикл добычи и переработки нерудных полезных ископаемых. Компания ежемесячно отгружает 9,5 тыс. вагонов щебня для дорожного, нефтегазового, промышленного и гражданского строительства. В холдинг входят управляющая компания и 17 производственных предприятий в 15 регионах РФ с общей численностью персонала 3 тыс. сотрудников.

До старта проекта кадровый учет и расчет заработной платы вели в «1С:Управление производственным предприятием». Прекращение поддержки продукта и регулярных обновлений кадрового блока создавали риски несоответствия учета требованиям трудового и налогового законодательства. На каждом из предприятий применялись различные методики расчета заработной платы, что усложняло координацию кадровой политики между территориально распределенными предприятиями.

В рамках реализации стратегии предприятия на 2024-2029 гг., направленной, в частности, на цифровизацию бизнес-процессов, было принято решение о переводе процессов кадрового учета и расчета заработной платы холдинга в «1С:Зарплата и управление персоналом Корп».

Проектная команда «1С-Рарус» адаптировала продукт под специфику производственного холдинга — сдельную оплату труда, автоматический сбор данных из путевых листов и учет рабочего времени для операторов спецтехники. Настроена двусторонняя интеграция для автоматического обмена между кадровой и учетной системами, что исключило ручное дублирование информации.

Результаты проекта: переход на современную обновляемую систему устранил риски штрафных санкций за несоответствие требованиям Трудового кодекса РФ и налогового законодательства; снизили стоимость владения системой за счет унифицированных настроек расчетов в единой системе; на 60% ускорили получение регламентированной отчетности. Автоматизация исключила ручную сборку данных из разрозненных систем при подготовке отчетов в контролирующие органы; на 60% ускорили получение управленческой отчетности. Единая структура и консолидированная база данных позволяют быстрее формировать аналитические отчеты по персоналу; на 30% сократили время оформления документов при приеме на работу и переводе сотрудников благодаря автозаполняемой на основе кадровых данных печатной форме трудового договора; на 25% сократили трудозатраты в кадровых подразделениях. Унификация процессов и автоматизация рутинных операций высвободили ресурсы специалистов для стратегических задач.

Андрей Пономарев, руководитель ИТ-службы ПНК, сказал: «Мы заранее разработали и утвердили единое положение об оплате труда для всех предприятий холдинга, унифицировали структуру справочников и требования к расчету заработной платы. Использование типовой функциональности «1С:ЗУП Корп» с минимальной кастомизацией позволило реализовать проект в сжатые сроки и даже сэкономить бюджет. Специалисты «1С-Рарус» провели обучение сотрудников кадровых служб и подготовили подробные инструкции для ИТ-службы. Это позволило нам перевести систему на самостоятельное сопровождение силами холдинга и получить дополнительную экономию на услугах внешней поддержки. Мы получили современную систему кадрового учета, которая не только соответствует требованиям законодательства, но и обеспечивает нам стратегическое преимущество в управлении персоналом холдинга».