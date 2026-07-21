Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей

Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффективности и управляемости автопарка. «1С:Управление автотранспортом. Такси и аренда 3» объединяет в едином контуре работу с заказами, диспетчеризацию, расчеты с водителями и контроль аренды. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Отраслевые решения в экосистеме «1С» продолжают развиваться, и транспорт остается одним из приоритетов. Растет спрос на решения, которые не ограничиваются фиксированием данных, а помогают управлять операционной деятельностью бизнеса в реальном времени.

Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» представляют новое решение для комплексной автоматизации пассажирских автоперевозок, включая корпоративное такси. Продукт также ориентирован на компании, сдающие в аренду автомобили и специальную технику — с водителем и без.

«1С:Управление автотранспортом. Такси и аренда 3» создан на базе «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» и дополнен двумя специализированными подсистемами: «Заказы такси» и «Аренда ТС».

CRM в подсистеме «Заказы такси» фиксирует данные о клиентах и водителях и помогает контролировать выполнение заказов в реальном времени, управляя загрузкой машин. Автоматический расчет стоимости поездок, поддержка разных моделей работы с водителями и формирование финансовых документов делают направление такси прозрачным. Мобильное приложение для водителей ускоряет обмен данными.

Подсистема «Аренда ТС» выстраивает управляемый процесс аренды автомобилей и спецтехники. Система помогает вести отношения с арендодателями и арендаторами, фиксирует передачи и возвраты транспорта, штрафы, ДТП и страховые случаи. Отчеты показывают реальную загрузку парка и эффективность работы менеджеров, что важно для принятия управленческих решений.

Решение поддерживает работу с электронными перевозочными документами и интегрируется с сервисами аналитики, распознавания первичных документов, картографией и системами спутникового мониторинга, обеспечивая единое цифровое пространство для работы с автотранспортом.

Продукт сертифицирован фирмой «1С». Полученный сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» подтверждает стабильную работу решения. Пользователи могут рассчитывать на поддержку разработчиков и соответствие решения требованиям российского законодательства.

Артем Блинов, руководитель отдела автоматизации управления транспортом и логистикой, «1С-Рарус»: «Мы видим, что рынок пассажирских перевозок и аренды транспорта все больше опирается на скорость, точность расчетов и управляемость процессов. Компании хотят видеть реальные цифры по загрузке парка, марже по рейсам и аренде, а не сводить данные вручную из разных систем. Наше совместное с фирмой "1С" решение как раз закрывает эту потребность: оно снижает операционный хаос и превращает услуги такси и аренды в понятный управляемый бизнес».