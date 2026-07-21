Разделы

ПО Софт
|

Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей

Фирма «» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффективности и управляемости автопарка. «1С:Управление автотранспортом. Такси и аренда 3» объединяет в едином контуре работу с заказами, диспетчеризацию, расчеты с водителями и контроль аренды. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Отраслевые решения в экосистеме «» продолжают развиваться, и транспорт остается одним из приоритетов. Растет спрос на решения, которые не ограничиваются фиксированием данных, а помогают управлять операционной деятельностью бизнеса в реальном времени.

Центр разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» представляют новое решение для комплексной автоматизации пассажирских автоперевозок, включая корпоративное такси. Продукт также ориентирован на компании, сдающие в аренду автомобили и специальную технику — с водителем и без.

«1С:Управление автотранспортом. Такси и аренда 3» создан на базе «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» и дополнен двумя специализированными подсистемами: «Заказы такси» и «Аренда ТС».

CRM в подсистеме «Заказы такси» фиксирует данные о клиентах и водителях и помогает контролировать выполнение заказов в реальном времени, управляя загрузкой машин. Автоматический расчет стоимости поездок, поддержка разных моделей работы с водителями и формирование финансовых документов делают направление такси прозрачным. Мобильное приложение для водителей ускоряет обмен данными.

Подсистема «Аренда ТС» выстраивает управляемый процесс аренды автомобилей и спецтехники. Система помогает вести отношения с арендодателями и арендаторами, фиксирует передачи и возвраты транспорта, штрафы, ДТП и страховые случаи. Отчеты показывают реальную загрузку парка и эффективность работы менеджеров, что важно для принятия управленческих решений.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

Решение поддерживает работу с электронными перевозочными документами и интегрируется с сервисами аналитики, распознавания первичных документов, картографией и системами спутникового мониторинга, обеспечивая единое цифровое пространство для работы с автотранспортом.

Продукт сертифицирован фирмой «1С». Полученный сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» подтверждает стабильную работу решения. Пользователи могут рассчитывать на поддержку разработчиков и соответствие решения требованиям российского законодательства.

Артем Блинов, руководитель отдела автоматизации управления транспортом и логистикой, «1С-Рарус»: «Мы видим, что рынок пассажирских перевозок и аренды транспорта все больше опирается на скорость, точность расчетов и управляемость процессов. Компании хотят видеть реальные цифры по загрузке парка, марже по рейсам и аренде, а не сводить данные вручную из разных систем. Наше совместное с фирмой "1С" решение как раз закрывает эту потребность: оно снижает операционный хаос и превращает услуги такси и аренды в понятный управляемый бизнес».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще