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Платформа ИИ-агентов Ladcraft получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Группа ИT-компаний Lad сообщает о сертификации своей платформы автономных ИИ-агентов Ladcraft для работы с «1С:Предприятие». Официальный статус «Совместимо!» подтверждает, что платформа прошла тестирование на корректность работы, производительность и соответствие всем техническим требованиям платформы «1С:Предприятие 8.3». Сертификация позволяет бизнесу запускать из -контура гибкие автономных ИИ-агентов от аналитики до работы с первичными документами в единой учетной среде, без отрыва от привычных инструментов. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

Задачи, которые сертификат решает для компаний, использующих «1С»

Снижение рисков внедрения. Ladcraft уже протестирована специалистами «1С» на типовых конфигурациях. Заказчику не нужно проверять совместимость собственными силами и нести расходы на пилотные проекты.

Гарантия работы при обновлениях платформы. Ladcraft сохраняет работоспособность при выходе новых релизов «1С:Предприятия 8.3», поддерживает и тестирует интеграцию при выходе обновлений.

Доступ к партнерской сети «1С». Ladcraft может распространяться через франчайзи «1С», что расширяет каналы продаж для разработчика и упрощает закупку для заказчика.

Информационная поддержка вендора. Информация о сертифицированных решениях публикуется в информационных выпусках «1С» и попадает в каталоги совместимых продуктов, которые читают ИТ-директора и закупщики.

Соответствие стандартам качества. К сертификации допускаются только решения с полной документацией, демо-базой, проверенным интерфейсом и поддержкой, что снижает вероятность получить «одноразовый» продукт.

«Главная ценность сертификации в том, что Ladcraft проверяли специалисты «1С». Для наших заказчиков это значит, что ИИ-агент по управлению дебиторской задолженностью, младший ИИ-бухгалтер или ИИ-ассистент финансового директора будут работать в их учетной системе без доработки типовой конфигурации и без сюрпризов при обновлении платформы», — сказал Марат Мухарьямов, CEO Ladcraft.

Практические сценарии работы Ladcraft в «1С»

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Управление дебиторской задолженностью. ИИ-агент собирает данные из «1С» и внешних источников, прогнозирует пиковые значения дебиторской задолженности и выявляет риски просрочки. Результат — автоматическая сегментация должников по уровню риска и запуск действий: от претензионных писем до стоп-отгрузок.

ИИ-младший бухгалтер. Агент принимает документы по почте и ЭДО, распознает их, проверяет на дубли и НДС-разрывы, после чего создаёт документы в «1С» или ставит задачу сотруднику. Бухгалтерия освобождается от рутины и получает автоматическую сверку проводок с ожидаемыми шаблонами.

ИИ-ассистент финансового директора. Данные из «1С» поступают в Ladcraft, и финдиректор получает план-факт, динамику и сравнение бизнес-единиц за 1–3 минуты вместо нескольких часов ручной сборки отчета.

Как устроена интеграция с точки зрения ИТ-архитектуры

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Взаимодействие платформы Ladcraft с «1С» реализовано без изменения существующих объектов метаданных, что позволяет встроить ИИ-автоматизацию в типовые конфигурации без их доработки и без риска при обновлении релиза «1С». Обмен данными выполняется по API через расширение к конфигурации.

Продукт работает с платформой «1С:Предприятие 8.3» не ниже версии 8.3.27 в файловом и клиент-серверном вариантах, режим запуска — управляемое приложение. Программный код расширения доступен для просмотра и адаптации средствами платформы «1С». Серверная часть Ladcraft работает в режиме SaaS/on-premis и не изменяется пользователем; настройка агентов, их навыков и сценариев выполняется через веб-интерфейс без программирования.

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