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ЛАД ГК Ladcraft GPTZator Skills Studio
Ladcraft (ранее GPTZATOR) – платформа создания навыков искусственного интеллекта (ИИ), комплексное решение для использования нейросетей. Представляет собой многопользовательское программное обеспечение для централизованной работы с большими языковыми моделями, как облачными, так и установленными внутри контура заказчика. Интегрированное в платформу Project Lad решение формирует единую среду проектных данных, позволяя оптимизировать бизнес-процессы за счет использования инструмента на базе ИИ.
СОБЫТИЯ
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ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Химпэк 3 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
|Мухарьямов Марат 16 10
|Тиняев Роман 8 1
|Сахаров Владимир 8 1
|Горячев Александр 2 1
|Пак Матвей 8 1
|Волжин Алексей 1 1
|Теричев Максим 1 1
|Григоренко Дмитрий 244 1
|Вайнштейн Виктор 37 1
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