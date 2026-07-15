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ЛАД ГК Ladcraft GPTZator Skills Studio

Ladcraft (ранее GPTZATOR) – платформа создания навыков искусственного интеллекта (ИИ), комплексное решение для  использования нейросетей. Представляет собой многопользовательское программное обеспечение для централизованной работы с большими языковыми моделями, как облачными, так и установленными внутри контура заказчика. Интегрированное в платформу Project Lad решение формирует единую среду проектных данных, позволяя оптимизировать бизнес-процессы за счет использования инструмента на базе ИИ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 Lad запустила Skills Studio для создания ИИ-навыков на естественном языке 3
08.07.2026 Ladcraft включен в реестр российского программного обеспечения 4
08.04.2026 ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО 1
31.03.2026 Группа ИT-компаний Lad представила Ladcraft — новую версию платформы автономных ИИ-агентов для бизнеса с ROI-методикой внедрения 2
04.03.2026 НПФ «Профессиональный» внедрил ИИ-платформу GPTZATOR в изолированном контуре 1
25.02.2026 ГК «Химпэк» внедрила ИИ-платформу GPTZator для автоматизации работы с налоговыми запросами 1
19.01.2026 Платформа ИИ для бизнеса GPTZator получила статус резидента «Сколково» 1
09.12.2025 ГК «ССК» внедрила систему управления проектами Project Lad 1
13.08.2025 Группа ИТ-компаний Lad представила концепцию ИИ-управления бизнесом 1
28.07.2025 Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить 1
15.07.2025 Обновленная версия ИИ-платформы для бизнеса GPTZATOR 2.0 внесена в реестр российского ПО 1
27.05.2025 Платформа ИИ-ассистентов GPTZATOR в офисном пакете «Р7-Офис» 1
17.12.2024 Решения Project Lad и GPTZATOR внесены в Реестр российского программного обеспечения 1
02.11.2024 Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных 1
27.09.2024 Группа ИT-компаний Lad представила импортонезависимые продукты и решения для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:

9545 11
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Масштабные решения 19 1
Химпэк 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2323 1
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Web Interface - Веб-интерфейс 2028 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1400 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1186 2
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VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 44 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 1
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