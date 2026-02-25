ГК «Химпэк» внедрила ИИ-платформу GPTZator для автоматизации работы с налоговыми запросами

Группа компаний «Химпэк», российский производитель полимерной упаковки для промышленных сыпучих грузов, завершила проект внедрения ИИ-ассистента на базе платформы GPTZator. Решение, интегрированное с «1С:ERP», позволило автоматизировать процесс подготовки ответов на запросы налоговой инспекции. Об этом CNews сообщил представитель компании Lad.

До запуска системы бухгалтеры тратили до двух дней на обработку одного запроса ФНС. Основные временные затраты приходились на рутинные операции: определение списка документов по встречной проверке, поиск первичных документов в «1С», ЭДО и архивах, копирование и составление реестра. С внедрением GPTZator ИИ-ассистент принимает и анализирует входящие запросы, извлекает ключевые данные из различных источников («1С:ERP», «1С:Документооборот», ЭДО, архив), формирует черновик ответа с ссылками на КоАП, НК РФ и внутренние регламенты. Платформа работает с любыми источниками, включая сканированные бумажные файлы.

Ключевые результаты проекта заключаются в значительном сокращении времени на подготовку ответа на запрос ФНС: ранее запрос мог обрабатываться до 2 дней, после внедрения обработка запроса от ФНС составляет не более 2 часов, таким образом экономия времени составляет до 95%. Бухгалтеры освобождены от рутины и фокусируются на аналитике и стратегическом взаимодействии с налоговыми органами. В результате внедрения архивные документы теперь сразу попадают в цифровой контур и становятся доступны для подготовки ответов ИИ-ассистентом.

«Мы ранее имели положительный опыт сотрудничества с компанией Lad по внедрению «1С:ERP». Поэтому охотно приняли участие в пилотировании платформы GPTZator. Привлекла возможность продолжить оптимизацию процессов «Химпэк» с применением искусственного интеллекта в задачах, требующих обработки неформализованной информацией. Наличие из коробки интеграции с «1С» позволило быстро реализовать кейс подготовки ответа на запросы налоговой. Сейчас мы планируем дальнейшее применение платформы для нашего бизнеса», — отметил Александр Горячев, ИТ-директор ГК «Химпэк».

На предпилотном этапе эксперты Lad провели демонстрацию для руководителей функциональных подразделений возможностей больших языковых моделей на примере платформы, чтобы дать сотрудникам группы компаний «Химпэк» понимание, как ИИ может конкретно ускорить их повседневные рабочие процессы. Эта работа стала ключевым элементом проекта: вовлечение бизнеса на этапе проектирования позволило сформировать список тестовых кейсов для апробации ИИ-инструмента.

В настоящее время группа компаний «Химпэк» формирует план расширения использования GPTZator в работе бухгалтерии, службы персонала и финансовой службы.