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Ladcraft включен в реестр российского программного обеспечения

Группа ИT-компаний Lad сообщает о включении платформы автономных ИИ-агентов для бизнеса Ladcraft в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись №34093 внесена 4 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

Платформа ориентирована на компании, для которых критичны работа с ИИ в закрытом контуре, контроль доступа к данным и интеграция с существующими корпоративными системами. Включение в реестр подтверждает статус полностью российской разработки, соответствующей требованиям Минцифры России.

Ladcraft — обновленная версия платформы GPTZATOR, предназначенная для создания, управления и оркестрации автономных интеллектуальных агентов корпоративных бизнес-процессов с измерением и прогнозированием экономического эффекта (ROI). Платформа поддерживает облачное и локальное (on-premise) развертывание, гибридное использование LLM-моделей, маркетплейс навыков и интеграцию с внешними системами через API.

В Ladcraft ИИ-агенты не ограничиваются генерацией ответов, а выполняют полные цепочки действий, от поиска и анализа данных до подготовки итоговых материалов и запуска операций в связке с корпоративными системами. За счет долгосрочной памяти платформа накапливает контекст и со временем повышает качество результатов, работая как «цифровой сотрудник», который вникает в специфику компании.

Функциональность Ladcraft масштабируется через маркетплейс навыков: готовые сценарии можно быстро тиражировать внутри организации или делиться ими между командами, сокращая время внедрения. В платформе можно создавать новые навыки, интеграции и дополнительных агентов под заданные цели, снижая нагрузку на ИТ‑команды. Дополнять маркетплейс новыми агентами может как вендор, так и партнеры.

Для корпоративных контуров предусмотрены механизмы безопасности и контроля, а внедрение предлагается вести через измеримые пилоты с фиксацией метрик и расчетом ROI до масштабирования.

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Среди важных особенностей платформы нативная интеграция с «1С», с помощью которой можно запускать ИИ-сценарии прямо из интерфейса учетной системы. Широкий набор готовых интеграций с корпоративным системами, включая CRM, ERP, почтовые и HR-сервисы, упрощает внедрение в существующую ИТ-инфраструктуру.

Платформа также включает готовые сценарии, такие как «Агент-секретарь», «Агент первой линии техподдержки», «Автономный координатор команды», «Агент 1С» и ряд других, которые можно быстро тиражировать между подразделениями и адаптировать под конкретные процессы компании.

Ladcraft уже используется в производственной среде. В портфеле компании более 12 внедрений у крупных корпоративных заказчиков. Среди реализованных сценариев автоматизация подготовки коммерческих предложений и договоров, управление дебиторской задолженностью, подбор и оценка проектных ресурсов, организация встреч и ведение протоколов и др. Еще один уже реализованный и востребованный заказчиками сценарий применения платформы Ladcaraft — проведение стратегических сессий, советов директоров и сессий бизнес-планирования с участием ИИ-агентов.

«Включение в реестр российского ПО — это не только подтверждение происхождения продукта, но и сигнал для рынка: у компаний появился еще один инструмент, помогающий решать задачи операционной эффективности в контуре импортозамещения, — отметил Марат Мухарьямов, CEO Ladcraft. — Мы видим, что бизнес все активнее переходит от экспериментов с ИИ к проверке реального эффекта в производственной среде. Платформа Ladcraft построена именно для этого: чтобы ИИ работал не как демонстрационный проект, а как часть управляемого рабочего контура».

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