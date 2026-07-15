Lad запустила Skills Studio для создания ИИ-навыков на естественном языке

Группа ИT-компаний Lad запустила Ladcraft Skills Studio — приложение для создания, настройки и управления навыками на платформе Ladcraft. Новый компонент экосистемы адресован корпоративным командам и самостоятельным пользователям, заинтересованным в расширении возможностей агентов без привлечения разработчиков. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Ladcraft — российская платформа автономных ИИ-агентов для бизнеса с долгосрочной памятью, анонимизацией данных и маркетплейсом навыков. Платформа включена в Единый реестр российского ПО (запись №34093 от 4 июля 2026 г.). Решение соответствует требованиям ФСТЭК России в части защиты информации, что расширяет возможности его применения в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности и в регулируемых отраслях.

«Skills Studio закрывает разрыв между бизнес-задачей и работающим навыком. Раньше, чтобы добавить агенту новый сценарий, нужно было либо привлекать разработчика, либо работать в интерфейсе платформы. Теперь достаточно описать задачу естественным языком, агент сам соберет черновик, а пользователь сможет довести его до публикации в одном окне», — отметил Максим Теричев, руководитель продукта Ladcraft.

Skills Studio объединяет интуитивно понятные инструменты для бизнес-пользователей и гибкие возможности для профессиональных разработчиков, обеспечивая полный жизненный цикл управления навыками от идеи до публикации в экосистеме Ladcraft.

Ключевые возможности Skills Studio

Генерация навыков на естественном языке. В платформу встроен ИИ-агент, который берет на себя рутинные задачи настройки. Пользователю достаточно описать желаемый функционал простыми словами, и агент самостоятельно сформирует структуру навыка, устраняя необходимость в ручном написании кода с нуля.

Гибридное редактирование. Большинство изменений вносится через диалог с ИИ-агентом. При этом для сложных сценариев сохраняется возможность ручного редактирования кода, промптов и системных настроек, что делает инструмент универсальным для разных сегментов рынка.

Безопасная локальная разработка. Skills Studio хранит и обрабатывает навыки в рабочей папке на компьютере пользователя. Такой подход позволяет работать со сложными проектами как с полноценными локальными репозиториями, что критически важно для предотвращения утечек конфиденциальной информации во внешние облачные среды и соблюдения корпоративных политик ИБ.

Управление версиями и безопасные эксперименты. Система отслеживает все изменения и сохраняет промежуточные версии навыков. Это позволяет командам безопасно тестировать новые гипотезы и при необходимости мгновенно откатываться к стабильным состояниям, минимизируя риски для бизнес-процессов.

Валидация и бесшовная публикация. Готовые решения публикуются в экосистему Ladcraft в один клик. Перед развертыванием приложение автоматически проводит проверку кода и логики, помогая обнаружить и исправить потенциальные ошибки до того, как навык попадет к конечным пользователям.

Skills Studio позволяет создавать в платформе Ladcraft навыки для автоматизации широкого спектра бизнес-задач, среди которых: работа с документами: навыки для анализа договоров, поиска информации, подготовки отчетов и проверки данных; интеграции: подключение CRM-систем, баз данных, корпоративных сервисов и внешних API; автоматизация процессов: согласования, обработка заявок, маршрутизация задач и другие регулярные операции; корпоративные помощники: специализированные ассистенты для команд поддержки, продаж, HR и других подразделений.

При этом возможности платформы не ограничиваются типовыми сценариями. Бизнес может создавать собственные навыки под уникальные задачи и отраслевую специфику.