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Команда Metrika42 On-prem расширила дашборды оценки производительности APDEX для ускорения диагностики «1С:ERP»

EFSOL расширила возможности Metrika42 On-prem — системы мониторинга и диагностики производительности «», которая разворачивается непосредственно в инфраструктуре заказчика. Новые и доработанные дашборды помогают быстрее пройти путь от жалобы пользователя на медленную работу до конкретной операции, сессии, рабочего процесса сервера «1С» и событий технологического журнала, происходивших в момент деградации. Обновления были проверены на рабочем контуре «1С:ERP» промышленной компании. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В «1С:ERP» общая оценка производительности может выглядеть благополучно, хотя отдельные критичные действия пользователей выполняются значительно дольше ожидаемого времени.

Чтобы быстрее разбирать подобные ситуации, в Metrika42 On-prem были расширены дашборды оценки производительности APDEX. Теперь инженер может последовательно сужать область анализа: от информационной базы и профиля производительности — к конкретной ключевой операции, пользователю, сессии и отдельному замеру. Такой сценарий позволяет не ограничиваться усредненной оценкой системы, а находить именно те действия, на которых пользователи фактически теряют время.

Отдельным инструментом стал дашборд сопоставления замера APDEX с событиями технологического журнала «1С». После выбора конкретной медленной операции специалист может увидеть, какие CALL-, SDBL-, DBMSSQL-, TLOCK- и другие события происходили непосредственно в период ее выполнения. Это сокращает объем ручного поиска по технологическому журналу и помогает быстрее проверить гипотезы о влиянии SQL-запросов, блокировок, серверных вызовов или прикладной логики.

Доработки коснулись и дашбордов состояния сервера «1С». Более точная фильтрация позволяет анализировать нагрузку не только на уровне сервера целиком, но и в контексте конкретных рабочих процессов, пользователей и сессий. Для специалиста это особенно важно в ситуациях, когда общие показатели CPU и памяти остаются в пределах нормы, но отдельный rphost, пользователь или информационная база демонстрируют нетипичное поведение.

В результате формируется единый диагностический маршрут: инженер видит ухудшение APDEX, определяет проблемную операцию, переходит к конкретному пользователю и сессии, выбирает длительный замер и сопоставляет его с происходившими в этот момент событиями технологического журнала и показателями инфраструктуры. Вместо переключения между разрозненными системами мониторинга специалист получает связанный контекст расследования «1С».

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Для ИТ-директора такой подход означает снижение количества решений, принимаемых на основании предположений. Если пользователи жалуются на медленную «1С», Metrika42 помогает проверить, связано ли это с нехваткой серверных ресурсов, СУБД, блокировками, запросами или прикладной логикой. Это позволяет точнее выбирать направление оптимизации и снижает риск необоснованных затрат на инфраструктуру.

«В крупных системах «1С» основной проблемой часто становится не отсутствие данных, а время, которое специалист тратит на их сопоставление. Наша задача — связать сигнал о деградации с конкретной пользовательской операцией и сразу дать инженеру технический контекст этого события. Новые дашборды Metrika42 On-prem развивают именно этот сценарий: от APDEX и жалобы пользователя — к сессии, рабочему процессу, технологическому журналу и проверяемой гипотезе причины», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

Metrika42 On-prem предназначена для организаций, которым необходимо хранить компоненты мониторинга и диагностические данные внутри собственной инфраструктуры. Решение объединяет данные серверов, кластера «1С», СУБД, технологического журнала, APDEX, ошибок и блокировок.

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