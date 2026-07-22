Новый релиз «1С:RCM» от «Деснола» позволит определять «здоровье» оборудования по методике Минэнерго

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОиР», выпустила релиз «1С:RCM Управление надежностью» редакции 2.0.4.15. В продукте появились расчет стоимости ремонтов с учетом наработки оборудования, индекс технического состояния по методике Минэнерго и автоматический пересчет критичности по всей иерархии активов — от отдельных узлов до целых установок и производственных линий. Это позволяет быстрее определять приоритетные объекты для ремонта без ручных расчетов на каждом уровне иерархии. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Новые функциональные улучшения релиза 2.0.4.15 от «Деснола», разработчика и интегратора экосистемы решений «1С:ТОиР», помогут инженерам по надежности точнее оценивать экономическую эффективность стратегий обслуживания, получать наглядную картину состояния оборудования и быстрее расставлять приоритеты при планировании ремонтов.

Как рассчитать стоимость воздействий с учетом наработки и сравнить эффективность разных подходов?

Периодичность ремонтов в ТОиР задают одним из двух основных способов: календарным (привязка к фиксированным датам или временным интервалам) или по наработке (ориентация на показатели эксплуатации оборудования и техники — часы работы, моточасы, километраж, число циклов, объем выпуска). Их можно сочетать в комбинированных схемах по принципу «что наступит раньше». Например, техническое обслуживание проводят через 12 месяцев или после 5000 моточасов — в зависимости от того, какое условие выполнится первым. Такой подход помогает учитывать как производственный график, так и фактическую интенсивность эксплуатации оборудования.

До этого релиза в рабочем месте «Формирование вариантов обслуживания видов отказов» рассчитывать стоимость воздействий можно было только для ремонтов с календарным планированием. В версии «1С:RCM» 2.0.4.15 эту возможность расширили: теперь расчет стоимости воздействий и расчет периодичности с помощью распределения Вейбулла доступны для всех способов планирования — календарного, по наработке и комбинированного. Специалисты могут в одном инструменте сравнивать экономическую эффективность разных подходов к обслуживанию и выбирать подходящий вариант с учетом режима эксплуатации конкретного оборудования.

Например, на предприятии несколько однотипных насосов работают с разной нагрузкой, но ремонты для всех планируют по одному календарному графику. В результате насос с небольшой наработкой могут отправить в ремонт раньше, чем это действительно необходимо, а для оборудования с высокой нагрузкой календарного интервала может оказаться недостаточно. После обновления инженер по надежности может рассчитать стоимость воздействий для разных способов планирования и сравнить варианты. Для оборудования с разной интенсивностью эксплуатации он выбирает обслуживание по наработке, а там, где важно учитывать и срок, и интенсивность использования, — комбинированную схему, например, руководствуясь принципом «что наступит раньше». Так специалист получает больше данных для выбора подходящей стратегии и может снизить риск как преждевременных ремонтов, так и слишком позднего вмешательства.

Как оценить техническое состояние оборудования для энергосбытовых компаний по единой методике?

В «1С:RCM Управление надежностью» реализован расчет индекса технического состояния (ИТС) — интегрального показателя, который помогает оценить «здоровье» оборудования по контролируемым параметрам. Он разработан в соответствии с методикой Минэнерго России (приказ №676 от 26.07.2017) и обязателен для применения на энергогенерирующих и энергосбытовых предприятиях.

Расчет строится по иерархической модели «снизу вверх»: данные по контролируемым показателям поступают из «1С:ТОиР Корп», после чего каждый показатель получает балльную оценку по настраиваемым правилам. Числовые показатели оцениваются по заданным диапазонам, текстовые — по соответствию строк. Затем система рассчитывает итоговый балл по формулам на языке «1С» — они могут быть заполнены автоматически из шаблона согласно методике Минэнерго. Благодаря этому специалисты могут работать с единой шкалой оценки.

Для критических параметров действует правило: если такой показатель получает оценку «0», итоговый индекс всего узла также снижается до критического уровня независимо от оценок остальных показателей. Это помогает не пропустить ситуацию, когда один критический параметр сигнализирует о серьезной проблеме.

В документе «Расчет ИТС» можно настроить параметры оценки, увидеть структуру оборудования и проверить ошибки: проблемные строки подсвечиваются в иерархии и выводятся в отдельный список для оперативного исправления. Итоговый балл переводится в оценку технического состояния по общей шкале — от критического до очень хорошего. Это дает специалистам наглядную и единообразную картину состояния каждого объекта.

Например, на предприятии рассчитали ИТС для нескольких однотипных агрегатов. У одного из них ключевой параметр вышел за допустимые пределы и получил оценку «0», из-за чего общий индекс снизился до критического уровня, хотя остальные показатели были в норме. У двух других агрегатов индекс остался в зеленой зоне. Специалисты сразу увидели разницу и в первую очередь направили ремонтные ресурсы на оборудование с критическим индексом, а остальные включили в плановый мониторинг.

Таким образом, новый механизм превращает техническую диагностику в управленческий инструмент: он помогает контролировать текущее состояние оборудования, прогнозировать риски и обосновывать затраты на техническую модернизацию.

Как автоматически пересчитать критичность вверх по иерархии оборудования?

Критичность объектов ремонта позволяет определить, какое оборудование оказывает наибольшее влияние на производственный процесс, безопасность и надежность работы предприятия. На основе этой оценки специалисты могут расставлять приоритеты при планировании ремонтов и направлять ресурсы на наиболее важные объекты.

В релизе «1С:RCM» 2.0.4.15 появилась возможность рассчитывать критичность объектов ремонта вверх по иерархии, чтобы оценить не только отдельные узлы, но и установки или другие вышестоящие объекты. Например, на предприятии используется многоуровневая структура оборудования: узлы входят в установки, а установки — в производственные линии. Раньше специалистам приходилось отдельно определять критичность для каждого уровня. Теперь пользователь задает нужный уровень и нажимает «Рассчитать». Система сама присваивает вышестоящим объектам наиболее значимую оценку среди подчиненных элементов. При этом действует важное условие: если хотя бы для одного из подчиненных элементов критичность не определена, расчет для родительского объекта не выполняется. Это помогает быстрее увидеть приоритетное оборудование и направить ресурсы на объекты, которые сильнее всего влияют на безопасность и стабильность производства.

Таким образом, нововведения релиза 2.0.4.15 от «Деснола», разработчика и интегратора экосистемы решений «1С:ТОиР», помогают процессам стать гибче: инженеры могут сравнивать экономическую эффективность разных подходов к планированию ремонтов, оценивать состояние оборудования по единой методике Минэнерго и расставлять приоритеты при распределении ремонтных ресурсов по всей иерархии производственных активов.