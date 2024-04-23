Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15%

Команда Axiom JDK выпустила Axiom JDK Express, российскую среду исполнения Java c улучшенной производительностью. Инженеры оптимизировали платформу Java, что позволяет ускорить Java-приложения до 15% без дополнительных затрат на оборудование. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Благодаря полной совместимости со стандартом миграция на Axiom JDK Express с Java SE и сборок OpenJDK происходит бесшовно. При этом заказчики получают прирост производительности систем, работающих на базе Java 8 и 11.

Axiom JDK Express улучшает работу LTS-версий Java 8 и 11 с долгосрочной поддержкой, которые до сих пор широко востребованы. Почти половина всех Java-приложений использует их, и при переходе на Axiom JDK Express они получат значительный прирост скорости, а также экономию аппаратных средств без переписывания кода.

Инженеры команды Axiom JDK создают платформу Java с 1997 г. и обладают пониманием продукта и бизнес-требований клиентов. Axiom JDK Express предлагает умную оптимизацию, снимая ограничения вычислительных ресурсов как в организации, так и в облаке. Она повышает эффективность старых версий JDK до показателей новых, улучшая сразу три параметра: скорость запуска, производительность и время отклика.

Axiom JDK Express объединяет виртуальную машину версии JVM 17 и среду исполнения JDK 8 или 11, мгновенно повышая производительность систем до 15 %. При этом не нужно менять версию фреймворка или код приложения. Достаточно изменить только один компонент вместо полноценной миграции на новый релиз JDK, при которой потребуется обновление всех библиотек-зависимостей и существенные инженерные ресурсы.

«Axiom JDK Express открывает новую эру развития Java. Новые релизы платформы вносят улучшения производительности и новые возможности, которые теперь стали доступны российским пользователям релизов Java 8 и 11. Ускорение до 15% смогут получить около половины используемых в стране систем на Java, без изменения кода и дополнительных затрат на оборудование. Знания и опыт наших инженеров позволяют не только предоставлять клиентам универсальную Java-платформу, но оптимизировать ее с учетом требований, повышать безопасность и привносить инновационные идеи, отвечающие современным цифровым стратегиям», - отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

Среда исполнения Axiom JDK Express ускоряет системы до уровня версии JDK 17 без изменений кода, в том числе на сервере приложений Libercat. Это оптимизирует использование оборудования, потребление облачных ресурсов и снижает стоимость разработки.

Среди улучшений JDK 8: обновления механизмов сборки мусора, включая поддержку суб-миллисекундных пауз и терабайтной кучи во всех версиях; запуск на 10% быстрее; скорость сжатия на 85% выше; скорость распаковки на 113% выше.

«Всегда приятно наблюдать за развитием партнеров, которые вносят значимый вклад в достижение технологического суверенитета, и одним из ярких примеров является команда Axiom JDK. Сегодня мы видим высокую потребность в повышении скорости и безопасности Java-приложений, поскольку такой функционал серьезно повышает надежность и производительность прикладного ПО. Инженеры Axiom JDK обладают суперэкспертизой и исключительными компетенциями, которые они воплощают в своих продуктах, тем самым делая общую инфраструктуру заказчиков более зрелой и готовой к любым нагрузкам», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

Java является важным элементом инфраструктуры цифровизации, и для обеспечения непрерывной работы бизнеса необходима комплексная Java-платформа. Она включает не только среду разработки и исполнения Java SE, но и сервер приложений Jakarta EE/Java EE и доверенную экосистему с фреймворками, библиотеками и очередями сообщений. Клиенты Axiom JDK получают эту платформу вместе с инженерной экспертизой и круглосуточной поддержкой от создателей Java и могут сосредоточиться на разработке кода именно приложений.

Инженеры Axiom JDK будут поддерживать JDK 8 до марта 2031 г., а JDK 11 - до марта 2032 г, что позволяет включить миграцию в технологическую стратегию отечественных компаний.

Результаты бенчмаркинга:

Axiom JDK Бенчмарк SPECJBB

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Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java-приложений с обеспечением цифрового суверенитета. Линейка включает среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.

Продукты реализуют современные технологические тренды, входят в реестр российского ПО и создаются в соответствии промышленным процессом разработки безопасного ПО (РБПО). Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK с 25-летним опытом развития платформы Java.